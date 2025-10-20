window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump anunciará aranceles para Colombia tras recortar ayuda financiera

EE.UU. aplica una base arancelaria del 10% a Colombia, igual que gran parte de países latinoamericanos, como parte de la guerra comercial emprendida por Trump

Trump confirmó a la prensa las palabras del senador Lindsey Graham, quien horas antes aseguró que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia.

Por  EFE

El presidente Donald Trump confirmó que planea anunciar aranceles para Colombia, después de haber ordenado suspender la ayuda financiera al país suramericano al acusar a su mandatario, Gustavo Petro, de ser un líder del narcotráfico.

A bordo del avión Air Force One, Trump confirmó a la prensa las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien horas antes aseguró -en la red social X- que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia.

“Leí la declaración del senador Graham y es correcta”, declaró Trump.

En su mensaje, Graham reveló que había mantenido una conversación con el presidente y que este le había explicado que iba a anunciar la imposición de gravámenes para el país andino.

“El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana”, escribió Graham.

“Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!”, agregó el parlamentario.

Las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia volvieron a escalar el domingo, luego de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera al país, por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico, y acusara a Petro de ser “un líder del narcotráfico”.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, calificó al inquilino de la Casa Blanca de “grosero e ignorante con Colombia” y se defendió autoproclamándose “el principal enemigo que tuvo el narcotráfico” en su país.

Trump amenazó en enero pasado con imponer aranceles del 25% a Colombia por la negativa de Petro de recibir dos vuelos de migrantes deportados, pero el mandatario colombiano acabó cediendo.

Estados Unidos aplica desde abril una base arancelaria del 10% a Colombia, igual que a la mayoría de países latinoamericanos, como parte de la guerra comercial emprendida por el líder republicano.

