Vacaciones juntas de Paula Badosa y Aryna Sabalenka en Dubai encienden las redes sociales

El encuentro entre las tenistas Aryna Sabalenka y Paula Badosa en Dubái captura la atención de los seguidores del tenis mundial, no solo por la notoriedad de ambas en el circuito, sino por la complicidad y el apoyo mutuo que exhibieron durante su estadía en un lugar paradisíaco.

Lejos de la tensión de la competición, las dos jugadoras compartieron un fin de semana marcado por la amistad que fue más allá de sus enfrentamientos en los torneos de la WTA.

La relación entre bielorrusa, la actual número 1 del mundo, y la raqueta española se fortaleció con el paso del tiempo, pese a que suelen enfrentarse como rivales.

En esta ocasión, ambas eligieron disfrutar juntas de cenas, jornadas de piscina y hasta coreografías que rápidamente se difundieron en redes sociales, permitiendo a sus seguidores acceder a una versión más humana y relajada de las deportistas.

“Mi cita favorita”:

Porque las tenistas Paula Badosa y Aryna Sabalenka N1 del mundo, se juntaron en Dubai y la pasaron bien juntas pic.twitter.com/Zs5JHGZRrQ — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 20, 2025

Vacaciones muy virales

Después que se viralizaron las historias que subieron, las dos publicaron un álbum de fotos para compartir el fin de semana que pasaron en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos en el Hotel Atlantis The Royal.

“Un día de chicas muy necesario con mi mejor amiga”, escribió la mejor raqueta del tenis femenino mundial en la actualidad. “Amo a esta chica”, le sumó a una historia en la que destacó una foto con Badosa.

Por su parte, la española hizo un posteo similar en la que agregó postales junto a su amiga y en la que también agregó algunas solitarias de paseos que compartió con Aryna. “Te amo”, le respondió en la publicación la catalana. Al mismo tiempo, agregó en su carrete en su red social. “Terapia de fin de semana con mi mejor amiga”, escribió Badosa.

Sabalenka inició la secuencia de publicaciones insinuando una “cita con alguien especial”, para luego revelar que se trataba de la tenista española. “Ha pasado mucho tiempo”, escribió la bielorrusa junto a una fotografía con Badosa. La respuesta de la catalana no tardó en llegar: “¡Mi cita favorita, por fin!”. El entusiasmo y la alegría de ambas quedaron reflejados en las imágenes y vídeos compartidos, donde se las ve disfrutando del sol y la piscina, además de protagonizar un video que Sabalenka resumió con el mensaje: “Reunión con mi mejor amiga”.

Seguir leyendo:

Jannik Sinner ganó el mayor premio económico en la historia del tenis tras vencer a Carlos Alcaraz

Renovaron las canchas de tenis en el parque Kissena en Queens

Tenista hispano fue suspendido por tres años tras dar positivo por metanfetamina