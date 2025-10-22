Acuerdo permite la condonación de préstamos para 2.5 millones de estudiantes

Tras una demanda de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT en inglés), la administración Trump acordó reanudar la condonación de préstamos estudiantiles que beneficiará a 2.5 millones de prestatarios inscritos en ciertos planes de pago federales, principalmente para aquellos que han estado pagando sus préstamos durante los últimos 20 a 25 años.

El gobierno había suspendido la condonación de estos planes debido a su interpretación de una decisión judicial diferente.

El acuerdo alcanzado el viernes entre el sindicato de docentes y el gobierno, establece que el Departamento de Educación tramitará la condonación de préstamos para quienes cumplan los requisitos de ciertos planes que ofrecen pagos mensuales más bajos según los ingresos del prestatario.

Los beneficiarios serán los prestatarios en los planes de Pago Contingente al Ingreso y Pago según sus Ganancias, hasta que las opciones se eliminen en 2028 bajo las disposiciones del Big Beautiful Bill del Presidente Trump.

También permite que las personas que aplican a la condonación de préstamos estudiantiles a través de pagos calificados este año eviten impuestos sobre el alivio de la deuda, incluso si la cancelación no ocurre hasta 2026. A partir del próximo año, quienes reciban el alivio de la deuda estudiantil tendrán que pagar impuestos sobre ese dinero.

El acuerdo también protegerá a los prestatarios de pagar sus facturas por altos impuestos, sobre la deuda que se condonará este año.

“Nos enfrentamos a la administración Trump cuando se negó a cumplir la ley y negó a los prestatarios el alivio que les correspondía”, declaró la presidenta de la AFT, Randi Weingarten. “Nuestro acuerdo significa que aquellos prestatarios que se encuentran en un limbo financiero pueden obtener un alivio inmediato o finalmente ver la luz al final del túnel”.

“AFT exigirá al gobierno federal que cumpla su palabra y no dejaremos de luchar hasta que la universidad sea asequible y la obtención de un préstamo estudiantil no atrape a millones de estadounidenses en un ciclo de deuda ruinoso y explotador”, añadió.

¿Cuántos prestatarios se beneficiarán con esta medida?

Se estima que 2.5 millones de prestatarios de planes IDR se beneficien con esta resolución, mientras que otros 70,000 están esperando la condonación a través del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF en inglés).

Sin embargo, los despidos masivos en el Departamento de Educación también podrían influir en los tiempos de procesamiento para la condonación, alertó Megan Walter, analista de políticas senior de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes.

Si los prestatarios continúan realizando pagos mientras su solicitud está pendiente de condonación, se les reembolsará el dinero si la condonación es exitosa, agregó la analista. “Pero mantengan registros muy precisos”, añadió.

¿Qué son los programas PSLF y recompra?

La PSLF, vigente desde 2007, condona los préstamos estudiantiles federales a quienes hayan trabajado en organizaciones sin fines de lucro o en el servicio público después de 120 pagos, o 10 años. Adicionalmente, el gobierno de Biden también creó una opción para beneficiar a que los prestatarios recuperen meses de pagos atrasados ​​durante la indulgencia o el aplazamiento decretado para 2023, para que más personas puedan optar a dicha condonación.

Para determinar si califica para una recompra bajo el programa PSLF, consulte esta página en el Departamento de Educación.

Abogados celebran el acuerdo para condonar préstamos estudiantiles

Este nuevo acuerdo generó a aprobación entre los abogados de los prestatarios afectados por la revocación decretada por el gobierno de Trump:

“Damos la bienvenida a la cancelación de préstamos estudiantiles y el alivio de la deuda para las personas, especialmente para aquellos que han estado pagando sus préstamos y han hecho su debida diligencia y estos planes de pago, y es algo que se esperaba desde hace mucho tiempo para muchas de estas familias, especialmente en un momento de incertidumbre financiera y económica y durante un cierre gubernamental”, dijo Sabrina Calazans, directora ejecutiva del Centro de Crisis de Deuda Estudiantil.

Por su parte, Winston Berkman-Breen, director legal de Protect Borrowers, el grupo que representó a AFT, dijo que otra ventaja de este acuerdo son las actualizaciones que el Departamento de Educación tendrá que proporcionar a la corte sobre el estado del alivio de los préstamos vigentes que se condonarán.

“Nos mantendremos muy atentos, y parte del acuerdo fue que, una vez que el gobierno reanude sus actividades y termine el cierre, presentaremos informes mensuales de situación y actualizaciones al tribunal sobre el progreso de su compromiso. Cuántas personas están condonando sus préstamos, cuántas están en espera de cancelación, etc. Así que estaremos monitoreando esto durante los próximos meses y esperamos que todo salga bien. Si no, nuestro caso seguirá en el tribunal y volveremos al juez para obtener una compensación”, dijo Berkman-Breen.

“Es un logro realmente importante la semana pasada, pero en realidad, lo que hace es prepararnos para asegurarnos de que haya transparencia y supervisión judicial a medida que el Departamento de Educación y la administración Trump comienzan a cumplir lo que prometieron”, agregó.

