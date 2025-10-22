Agenda comunitaria NYC: concientizan sobre el envenenamiento con plomo, campaña de recolección de abrigos y mucho más

Con motivo de conmemorarse la Semana Nacional de Prevención del Envenenamiento por Plomo (NLPPW), el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD), el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) y el Departamento de Protección Ambiental (DEP) organizaron una serie de eventos presenciales y virtuales hasta este 25 de octubre.

Estos eventos, en colaboración con agencias y organizaciones asociadas de toda la ciudad, tienen como objetivo educar a los neoyorquinos sobre los peligros del plomo y las medidas esenciales necesarias para prevenir la exposición, como se destaca en el informe LeadFreeNYC del alcalde Adams, Taking the Lead on Lead.

Junto a representantes de agencias de la ciudad, el comisionado interino de HPD, Ahmed Tigani encabezó el primer evento de concientización realizado en el parque Parque J. Hood Wright en la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan.

El envenenamiento por plomo se puede prevenir. En las últimas dos décadas, la ciudad de Nueva York ha logrado enormes avances. Según el Departamento de Salud e Higiene Mental –DOHMH–, la exposición infantil al plomo se ha reducido casi un 93% desde 2005.

Este jueves 23 de agosto, Ud. puede informarse más sobre este tema en un evento en la Creative Learning Academy, 196 Albany Avenue, en Brooklyn, de 1 a 6 p.m. o puede acudir al Morris Heights Health Center Flatbush, 1095 Flatbush Avenue, Brooklyn, de 1:30 a 5 p.m.

El viernes, habrá eventos en el Morris Heights Health Center- Vanguard, 825 East 233rd Street, en El Bronx, de 1:30 a 5 p.m. y en el Staten Island Recreation, 50 Bard Avenue, en Staten Island, de 2:30 a 6 p.m.

Este sábado, 25 de octubre, puede acercarse al SBH Health System (Sycamore Grove), 4422 Third Avenue, en El Bronx, de 11 a.m. a 3 p.m. o al Bay Ridge 5th Avenue BID Halloween Fest, 7209 5th Avenue en Brooklyn, de 2 a 7 p.m.

Si vive en un edificio antiguo y tiene hijos menores de seis años, tenga en cuenta:

La intoxicación por plomo puede afectar negativamente la salud de su hijo y debe tratarse.

Es obligatorio que su hijo se someta a pruebas de intoxicación por plomo al cumplir 1 y 2 años.

Informe al propietario de su vivienda que tiene un hijo menor de seis años cada enero cuando pregunte.

Informe al propietario de su vivienda siempre que vea pintura descascarada.

La pintura descascarada, a menos que el propietario pueda demostrar que no contiene plomo, debe ser retirada por personal cualificado que lo proteja a usted y a su familia del polvo de plomo mientras se realizan las obras.

New York Cares lanza su campaña anual de recolección de abrigos

New York Cares anunció el lanzamiento de su 37 campaña anual de recolección de abrigos con el objetivo de proporcionar decenas de miles de abrigos a los neoyorquinos necesitados este invierno. Además, la campaña de recaudación de fondos New York Cares Coats+ de 2025 busca recaudar fondos para distribuir abrigos de invierno y financiar programas esenciales que ayudan a romper el ciclo de la pobreza.

Para iniciar la campaña, la red de voluntarios más grande de la ciudad de Nueva York distribuirá cientos de abrigos de invierno a estudiantes de escuelas primarias este jueves en Washington Heights.

La campaña inaugural de recolección de abrigos se celebró en 1989 como la primera iniciativa centralizada de la ciudad para recolectar y distribuir abrigos de invierno en los cinco distritos. Desde entonces, ha ayudado a más de 2.5 millones de neoyorquinos a encontrar abrigo. Solo el año pasado, New York Cares coordinó y estableció 654 puntos de recolección, recolectó y distribuyó casi 50,000 abrigos y prestó servicios a más de 148 escuelas y organizaciones sin fines de lucro.

La promoción de la Colecta de Abrigos será amplificada por la Coalición Deportiva de Nueva York, que incluye a las grandes ligas y equipos de la región de Nueva York.

La necesidad de abrigos en la ciudad de Nueva York sigue superando la oferta, año tras año. New York Cares recibe más de 100,000 solicitudes de abrigos al año de personas necesitadas.



Los neoyorquinos pueden donar abrigos usados y recién lavados en buen estado en varios puntos de recolección públicos en cada uno de los cinco distritos, incluyendo los Batallones del FDNY y concesionarios selectos de Nueva York.

El mapa de la campaña de recolección de abrigos New York Cares (https://www.newyorkcares.org/coat-drive/map) incluye información sobre las recolecciones de este año, con ubicaciones exactas, fechas y horarios de atención

Celebración del Día de Muertos

El sábado, 1 de noviembre, a partir de las 7:30 p.m., en Atrio David Rubenstein (1887 Broadway, entrada por Broadway, W. 62nd o 9th Ave.) se llevará a cabo la Celebración del Día de Muertos, una tradición cultural mexicana que representa un momento para honrar a los familiares y antepasados ​​fallecidos, con Pasatono Orquesta y una ofrenda comunitaria.

Exposición artística

El Consulado General de Argentina en Nueva York invita a la comunidad a la exhibición de la artista Magdalena Murua, que iniciará el 5 de noviembre. Murua crea intrincados collages a partir de fragmentos de cómics como Hulk, Batman y Archie, transformándolos en composiciones abstractas, geométricas y de op-art, se lee en un comunicado enviado a esta redacción. La exposición estará abierta hasta el 23 de enero en las instalaciones del Consulado, 12 W 56th St., Manhattan.

‘Trunk or Treat’

Este sábado 25 de octubre, el Sistema de Salud SBH de El Bronx organizará su evento comunitario anual “Trunk or Treat” para las familias de ese condado, con juegos gratuitos, regalos, música en vivo, pintacaritas y dulces de Halloween. Los asistentes también tendrán la oportunidad de hacerse una mamografía y pruebas de detección de plomo. En Sycamore Grove off 4422 Third Ave, El Bronx, de 9 a.m. a 1 p.m.

Tienda temporal de Party City

Quienes quieran encontrar su disfraz para Halloween, pueden ir a Union Square donde Party City cuenta con una tienda temporal (en One Union Square West, Manhattan) por tiempo limitado repleta de todo lo necesario para que este Día de las Brujas sea inolvidable. Más información en PartyCity.com.