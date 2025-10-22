Apio Quijano recibe anillo de compromiso de su novio Juan Pablo Serrano

A veces, el amor más bonito es aquel que crece lejos de los reflectores. Y si alguien sabe de eso, es André “Apio” Quijano. El integrante de Kabah, conocido por su carisma y talento en el escenario, ha sido bastante reservado cuando se trata de su vida sentimental. Pero ahora decidió abrir su corazón y compartió con sus fans la noticia de que se casará con su pareja Juan Pablo Serrano tras ocho años de relación.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde Apio publicó un video en el que se puede ver parte de un viaje que la pareja realizó por Europa, y justo al final Juan Pablo se arrodilla frente a él, emocionado, y le muestra un anillo de compromiso.

“Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros. No sabíamos si compartirlo o hacerlo solo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año. Gracias por tan linda respuesta de su parte y estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias”, escribió el intérprete al pie del material.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones, donde sus seguidores no solo celebraron la próxima boda, sino también el gesto de valentía de compartir algo tan personal y genuino.

Entre los cientos de comentarios, algunos de los más destacados dicen cosas como: “¡Los quiero mucho! Se merecen todo el amor del mundo”, “Que hermosos. ¡Muchas felicidades! Qué bello momento”, “Sigan así siempre. Qué raro y alegre sentimiento porque no los conozco, pero les deseo una vida llena de dicha y amor” y “Son seres de luz que juntos emanan aún algo más bonito. El amor intrínseco… Como su público, agradecemos de todo corazón que tengan la confianza de compartimos algo tan íntimo como este momento. Saben que los apoyaremos en todos sus proyectos tanto individuales como en pareja”.

Sin duda, este anuncio demuestra que el amor verdadero no necesita de grandes escenarios ni titulares escandalosos para brillar.

