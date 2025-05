Federica Quijano, vocalista de Kabah, pide ayuda urgente para su operación de columna

Federica Quijano, vocalista del grupo Kabah, informó a sus seguidores que se encuentra hospitalizada y solicitó ayuda para poder realizarse con urgencia una operación de columna.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante explicó su situación y pidió la intervención de su aseguradora, Monterrey New York Life, con la que ha mantenido una relación de más de 30 años, pagando puntualmente tanto su seguro como el de sus hijos.

“Como pueden ver, estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro Monterrey New York Life, del cual llevo más de 30 años con ellos, pagando mes con mes a tiempo tanto el seguro de mis hijos como el mío”, comienza diciendo en su video.

La artista mencionó que había viajado a la Ciudad de México con la esperanza de que su cirugía se realizara de inmediato, pero se topó con una nueva valoración médica solicitada por la aseguradora, lo que retrasó todo el proceso.

“No puedo caminar. Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen, que me digan cómo hacer, no quiero saltarme ningún proceso, no quiero saltarme ningún procedimiento, quiero seguir lo que ustedes me piden, nada más ayúdenme, por favor”, expresó.

Federica también reconoció tener miedo, ya que una cirugía de columna no es cualquier cosa, y sabe que los riesgos existen. Pero lo que más le preocupa es tener que frenar su carrera, sus compromisos y su vida profesional.

“Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo tampoco. Tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera”, agregó.

Tras compartir su historia, las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo. Fans, colegas y amigos le enviaron palabras de aliento, deseos de pronta recuperación y hasta ofrecimientos para ayudarla a contactar a alguien dentro de la aseguradora, dejando claro que el cariño que ha cosechado a lo largo de los años como parte de Kabah y como figura pública es más que evidente.

