Comienza la cuenta regresiva para una de las celebraciones más importantes del año: la Cena De Acción De Gracias una fecha que es aprovechada por las grandes cadenas de supermercados para ofrecer desde variedades de pavo, complementos hasta ofertas de la cena completa como la de Walmart que ofrece por 39, $92 un festín para 10 personas.

El anuncio se hace luego de que Aldi hizo oficial su propuesta para acción de gracias con una oferta de siete dólares menos en comparación con el año pasado.

Ambas cadenas incluyen pavo, los tradicionales arándanos, judías verdes, macarrones y otros platillos tradicionales de esta importante celebración en los Estados Unidos.

Walmart ofrece asequibilidad y la conveniencia

La cena de Acción de Gracias de $39,92 de Walmart ofrece un buen volumen de productos, lo que marca no solo el precio más bajo referencial hasta la fecha del mercado, sino que combina la asequibilidad y la conveniencia.

Las ofertas de Walmart es una opción que facilita la compra navideña para el consumidor promedio y en su relación costo valor garantiza el pavo Butterball en muchas mesas de Estados Unidos-

Los analistas sostiene que la cena de 20 artículos, tiene un precio bajo gracias a que muchos son de la marca privada Great Value, permite a Walmart estimar costos. Además, tienen el artículo estrella:+ el Pavo Butterball. Esto da al consumidor la percepción de calidad en el centro de la mesa, mientras la rentabilidad se mantiene con las guarniciones de marca propia.

Se trata de una cena de $4 por persona, el precio más bajo desde 2022.

¿Qué trae la Cena de Acción de Gracias de Walmart?

La Cena de Acción de Gracias está disponible para compra en línea y en tiendas, con opciones de recogida y entrega a domicilio. Consta de 20 artículos esenciales de marcas nacionales y privadas, cubriendo Pavo Butterball de 13.5 lb (al precio más bajo desde 2019), guarniciones y postre base. A continuación una descripción de los productos:

Proteína: Pavo Butterball de 13.5 lb (al precio más bajo desde 2019).

Guarniciones Clásicas: Patatas Russet, arándanos frescos, zanahorias baby, maíz (3 latas), judías verdes (3 latas), relleno Stovetop (doble paquete), panecillos, macarrones con queso (3 cajas), y mezcla para salsa.

Ingredientes para Hornear: Masas para tartas, leche evaporada, calabaza 100 % pura y sopa crema de champiñones (para casseroles).

