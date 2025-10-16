La cena de Acción de Gracias: Aldi ofrece un festín para 10 personas por 4 dólares por cabeza

A solo seis semanas del Día de Acción de Gracias, la cadena de supermercados Aldi lanza una oferta, del 15 de octubre al 24 de diciembre, de una cena especial por un precio total de $40, con 21 productos básicos con la que puede comer 10 personas.

Se trata de una oferta con un promedio de costo de $4 por personas. La oferta busca contrarrestar el aumento de los precios de los alimentos, reduciendo el costo de una cena navideña tradicional, en comparación con 2024, cuando esta cena se ubicaba en $47, es decir, el ahorro es de $7.

La oferta está disponible para el público en general, ya que no se necesita tarjeta de fidelización ni cupón. La propuesta de Aldi responde al aumento de los precios de los comestibles (el ritmo más rápido desde 2022) debido a factores como el mal tiempo, la escasez de mano de obra y los aranceles, según el portal especializado Today.

¿Qué incluye la cena de Aldi?

La cena contiene los alimentos tradicionales que se acostumbran consumir el Día de Acción de Gracias, como el pavo, las judías verdes, calabaza, batata, papas, arándanos y más.

La cena incluye un pavo entero (14 libras), Caldo de pollo, Crema condensada de champiñones, Leche evaporada, Panecillos dulces hawaianos, Malvaviscos en miniatura, Judías verdes cortadas (x2 latas), Calabaza enlatada 100% pura, Conchas y queso (x2 cajas), Mezcla para salsa marrón (x3 paquetes), Especias y hierbas para aves de corral, Cebollas fritas a la francesa, Corteza de pastel, Relleno de pollo o pan de maíz (x2 paquetes), Cobertura láctea batida, Cebollas amarillas (3 libras), Zanahorias baby peladas, Apio, Arándanos rojos, Batatas (3 libras), y papas rojizas (10 libras).

Este paquete de 21 productos no solo garantiza una comida completa para 10 personas, sino que también refuerza la percepción de Aldi como una cadena comprometida con la asequibilidad frente a sus competidores.

