Confirman que el exjugador de la NFL, Doug Martin, padecía trastornos mentales

La familia de Doug Martin, excorredor de los Tampa Bay Buccaneers y los Raiders, confirmó que el exjugador lidiaba desde hace años con problemas de salud mental. La revelación se produce tras su fallecimiento, ocurrido el pasado sábado mientras se encontraba bajo custodia policial en Oakland.

La información fue difundida por su representante, Bryan Murphy, a través de redes sociales. “Doug enfrentó en privado serios desafíos de salud mental que afectaron profundamente su vida personal y profesional. Al final, esa lucha fue el único obstáculo que no logró superar”, escribió el agente el pasado lunes.

Martin, de 36 años, murió en un hospital local luego de un incidente con la policía. Según el reporte oficial, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir una denuncia por allanamiento.

Allí, Martin habría estado involucrado en un altercado y, durante el intento de arresto, se produjo un forcejeo. Tras ser reducido, el exjugador perdió el conocimiento. Los paramédicos lo atendieron en el lugar y lo trasladaron al hospital, donde fue declarado muerto.

Ante la conmoción por lo ocurrido, la familia pidió a Murphy, quien representó a Martin desde su etapa universitaria, que ofreciera detalles sobre lo sucedido. En su declaración, el agente explicó que los padres del exjugador habían solicitado ayuda médica para su hijo y se habían comunicado con las autoridades locales en busca de apoyo.

Sin embargo, la asistencia no llegó a tiempo. “Doug se encontraba desorientado y sobrepasado. Salió de su casa durante la noche y terminó entrando en la vivienda de un vecino, donde fue detenido”, relató Murphy.

Asimismo, también precisó que se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido durante la detención. La oficina del forense realizará una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Doug Martin comenzó su carrera jugando a nivel universitario con Boise State Broncos. Se convirtió en el primer corredor de ese equipo en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL.

‘Muscle Hámster’, apodado así por su baja estatura y potencia, fue seleccionado en primera ronda en el pick 31 del Draft de la NFL de 2012 por Tampa Bay Buccaneers.

Con Tampa Bay Buccaneers estuvo desde 2012 hasta 2017. Posteriormente, firmó un año con Oakland Raiders para la campaña de 2018. Después de esa temporada, no jugó más en la NFL.



