Excorredor de la NFL Doug Martin murió bajo custodia policial, según reportes

Con tan solo 36 años murió el pasado domingo el excorredor All Pro de Tampa Bay Buccaneers, Doug Martin. Así lo informó su familia en un escrito publicado por el Tampa Bay Times.

“Es con gran pesar que les informamos de la muerte de Doug Martin el sábado por la mañana. La causa de la muerte no ha sido confirmada todavía. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos”, indicaron.

Según el medio East Bay Times, Martin murió durante una intervención por parte de la Policía de Oakland. De acuerdo con los reportes, las autoridades respondieron a un supuesto robo en su casa cerca de las cuatro de la madrugada del sábado cerca del Zoológico de Oakland.

Tras esto, se habría generado un enfrentamiento en donde Martin “habría caído inconsciente tras el arresto”. El excorredor fue llevado a un hospital, donde luego murió. Los agentes implicados en el incidente han sido puestos en licencia administrativa remunerada, de conformidad con la política departamental.

En un comunicado, Tampa Bay Buccaneers lamentó el fallecimiento de quien en vida fue uno de sus jugadores estrellas. “Nos entristece profundamente enterarnos del repentino e inesperado fallecimiento de Doug Martin”.

Inicios y ascenso en Boise State

Doug Martin comenzó su carrera jugando a nivel universitario con Boise State Broncos. Se convirtió en el primer corredor de ese equipo en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL.

‘Muscle Hámster’, apodado así por su baja estatura y potencia, fue seleccionado en primera ronda en el pick 31 del Draft de la NFL de 2012 por Tampa Bay Buccaneers.

Ese año completó 1,454 yardas por tierra; 11 touchdowns terrestres; 472 yardas por recepción; un touchdown aéreo y selección al Pro Bowl.

No obstante, su mejor campaña llegó en 2015 con 1,402 yardas por tierra; seis touchdowns terrestres; Pro Bowl y All-Pro.

Con Tampa Bay Buccaneers estuvo desde 2012 hasta 2017. Posteriormente, firmó un año con Oakland Raiders para la campaña de 2018. Después de esa temporada, no jugó más en la NFL.



