¿Detenciones lingüísticas? Cómo la Corte Suprema podría estar criminalizando nuestra forma de hablar

A principios de este año, Estados Unidos comenzó a detener a personas basándose en si hablaban español o “inglés con acento,” bajo sospecha de entrada ilegal. Un tribunal le dijo al gobierno que se detuviera, así que EE.UU. apeló. Cuando el tribunal de apelaciones no reinició las detenciones, EE.UU. presentó una petición de emergencia ante la Corte Suprema. Allí, el gobierno obtuvo su suspensión por un voto de 6-3. Los tribunales inferiores todavía deben decidir si la práctica es constitucional, pero mientras esperamos, Estados Unidos puede continuar sus detenciones lingüísticas.

No sabemos qué piensa cada juez sobre este caso, y eso es un aspecto normal de las peticiones de emergencia de la Corte Suprema. Hay un peligro en apresurarse a escribir porque los hechos del caso aún no han madurado. Los votos pueden cambiar en ese período. El juez Kavanaugh, sin embargo, sí dio sus puntos de vista sobre por qué la suspensión era apropiada, afirmando que Estados Unidos probablemente ganaría al final. En otras palabras, ahora mismo, el juez Kavanaugh cree que detener a personas basándose en su idioma o acento es constitucional.

Esa es una posición asombrosa dadas las cifras. El censo de EE.UU. muestra que 24 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años hablan español en casa. Para la población general — incluyendo tanto ciudadanos como inmigrantes — el número sube a aproximadamente 37 millones. Si agregamos niños mayores de 5 años, se acerca a 45 millones. Muchas de estas familias han estado aquí por generaciones. En contraste, Estados Unidos dijo a los tribunales que 15 millones de sus residentes entraron ilegalmente, y no desglosó ese número por idioma.

Hablar español en casa no hace a alguien un hablante exclusivo de español. Pero sí hace que ese idioma sea con el que generalmente se sienten más cómodos usando. Buscamos esa comodidad en conversaciones de alto estrés donde la precisión importa — como cuando hablamos con las fuerzas del orden. Ahora Estados Unidos ha convertido esta conducta inocente en un indicador de actividad ilegal, aunque la mayoría de sus hablantes nativos de español residen aquí legalmente, según su propia admisión.

El “inglés con acento” crea un problema constitucional más amplio, porque cada hablante de inglés tiene un acento. No hay uno estándar. Diferentes dialectos prevalecen en diferentes áreas, a veces incluso uno al lado del otro y superpuestos. Entonces, ¿qué es exactamente este “acento sospechoso” que tanto preocupa a Estados Unidos? El gobierno aún no nos lo ha dicho. Sin esa línea base, casi cualquiera con una manera particular o única de hablar inglés puede estar en la mira de las fuerzas del orden.

Es cierto, hay un dialecto general compartido por hablantes nativos de español que aprenden inglés. ¿Por qué? El español e inglés comparten algunos sonidos, pero cada uno también contiene sonidos que el otro no tiene. Aprendemos a hablar a una edad muy temprana, de 2 a 5 años más o menos, basándonos en los sonidos del lenguaje usados a nuestro alrededor ? más comúnmente en el hogar. Después de eso, comenzamos a perder la capacidad de captar fácilmente nuevos sonidos y usarlos. Para acomodar un idioma aprendido posteriormente, a menudo sustituimos un sonido similar de nuestro idioma primario. Por lo tanto, se desarrolla un “acento” que comparte características similares entre hablantes de un idioma que aprenden a hablar otro. Al igual que otros sabores del inglés, el “acento” que surge de hablantes de español aprendiendo inglés es simplemente otro dialecto del inglés.

Nada de esto sugiere entrada ilegal. El proceso lingüístico de desarrollar un acento de segundo idioma ocurre en las fronteras, a un ritmo regular. Podemos saberlo por los números que Estados Unidos dijo a los tribunales. 48 millones de migrantes viven en Estados Unidos, y el gobierno dice que 15 millones entraron ilegalmente. Migrante o no, aproximadamente 71 millones de personas hablan un idioma que no es inglés en casa. Así que unos 20 millones de ciudadanos están ahora sujetos a acoso aleatorio por parte de las fuerzas del orden — bajo el punto de vista del juez Kavanaugh, dándole al gobierno una definición generosa de “acento” — solo por cómo hablan. Otros 35 millones de migrantes legales también están atrapados en esta redada lingüística.

Y es una redada construida sobre un malentendido del lenguaje mismo, atrapando a millones que tienen todo el derecho de vivir y trabajar aquí. Un puertorriqueño nacido en el Bronx, que nunca ha vivido en ningún otro lugar, todavía puede tener un inglés con inflexión española que los hace sonar “sospechosos” bajo esta política. Lo mismo ocurre con un mexicoamericano de cuarta generación en Texas. Ninguna de estas personas ha cruzado una frontera ilegalmente. Sin embargo, bajo la teoría del gobierno, su forma de hablar es suficiente para justificar la detención.

Nada de esto debería ser siquiera controversial. Nuestros tribunales permiten a las fuerzas del orden detener a alguien solo cuando hay una sospecha particularizada y razonable de conducta ilícita. La sospecha grupal no es suficiente. Nunca lo ha sido. Imaginen si la DEA detuviera a cada persona con dientes en mal estado bajo sospecha de uso de metanfetaminas. O si la policía detuviera a cada adolescente con capucha porque algunos crímenes han sido cometidos por jóvenes con capuchas. O si la TSA detuviera a cada viajero con barba porque algunos terroristas en el pasado tenían barbas. Estos son estereotipos perezosos — no fundamentos constitucionales para la detención.

La sugerencia del juez Kavanaugh de que esta práctica es legal es preocupante porque borra este principio constitucional fundamental. La Constitución no permite la detención sin sospecha basada en rasgos grupales. Requiere sospecha individualizada, arraigada en evidencia. El gobierno no puede quemar el pajar para encontrar una aguja. Afortunadamente, la Corte Suprema todavía tiene tiempo para decirnos eso.

(*) Eirik Cheverud es abogado, activista y académico. Es licenciado en Artes por la Universidad Loyola de Nueva Orleans y doctorado en Jurisprudencia, Facultad de Derecho de Albany, donde es profesor visitante. Su investigación se enfoca en cómo el desarrollo histórico del lenguaje impacta la práctica jurídica en Estados Unidos.