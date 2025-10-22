Lis Vega sobre Sandra Itzel: “No te creo nada de tu falsa identidad”

Lis Vega y Sandra Itzel son participantes de “La Granja VIP” y las tensiones dentro del reality show no se han hecho esperar, debido a que entre ellas se ha presentado una compleja situación. La bailarina de origen cubano se considera una persona que hace las cosas bien: “Yo soy una mujer muy honesta. Cuando quiero rescatar a las personas, me acerco y las busco. Cuando no me interesa, no”.

“No tengo nada que decir, simplemente que quiero personas en mi vida y otras que no; no tengo nada en contra de ellas, pero no las quiero en mi vida y qué bueno que se aclaren las cosas porque no quiero a personas como Sandra y se lo acabo de decir. No la quiero en mi vida ni cerca de mí”, explicó en el programa.

Vega comentó la razón por la que supuestamente habría iniciado el conflicto entre ellas: “Que la trato mal, que he hablado mal de ella, que la miro con odio”. Además, explicó que no hay algo que la haga cambiar de parecer, dado que es una persona que no tolera y no pretende cambiar su postura: “Es algo de ella, que se quede con eso y yo me quedo con lo que siento. Ya le dije: ‘No te creo nada de tu falsa identidad'”.

El momento incómodo entre ambas se registró cuando Lis tomó por error algo que le pertenecía a Sandra: “Agarré su toalla pensando que era mi toalla, la puse en mi cuarto. (…) Eso la molestó”.

La bailarina aseguró que Sandra exagera la situación, indicando que había tenido un acto agresivo hacia ella, lo cual aseguró que es completamente falso. Esto es una de las razones por las cuales prefiere mantenerse alejada de ella, considerando que tampoco se siente cómoda junto a ella: “El día que pasó lo de la toalla, se cayó un vaso de agua… dice que la empujé”.

“Es falsa, no para los demás, para mí lo es. Y si eso es lo que yo siento, con eso me voy a quedar y punto. No la quiero en mi vida y punto. ¿Tengo que fingir demencia o hacer como que nada pasa? ¡Pues no! Te respeto, pero me alejo”, dijo Vega sobre Itzel.

