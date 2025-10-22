La cantante Mariah Carey será honrada como Persona del Año MusiCares 2026, en una gala que se celebrará el 30 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, tan solo dos días antes de la ceremonia de los premios Grammy.

En el caso de Carey, quien recientemente lanzó su decimosexto álbum de estudio, ‘Here For It All’, fue seleccionada por sus décadas de aportaciones a la música y su labor filantrópica.

“Nos honra reconocer a Mariah Carey como la Persona del Año de MusiCares de este año, una auténtica fuerza creativa y un talento único en su generación. Su arte y su voz han contribuido a moldear el sonido de nuestra época. Esperamos celebrar su extraordinaria trayectoria en esta noche tan especial”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación y MusiCares.

Entre las labores filantrópicas más destacadas de Mariah Carey se encuentra la asistencia a comunidades afectadas por el huracán Katrina y durante la pandemia de COVID-19, además de creación de la fundación de Camp Mariah, en colaboración con The Fresh Air Fund, que promueve la educación y el bienestar de jóvenes en situación vulnerable.

Con este reconocimiento, Carey se une a una lista de homenajeados que incluye a leyendas como Grateful Dead, Jon Bon Jovi, Joni Mitchell, Dolly Parton y Tom Petty, quienes han sido distinguidos desde que MusiCares instauró este galardón en 1991 con la finalidad de recaudar fondos para sus programas de ayuda, incluyendo servicios de salud y bienestar, recuperación de adicciones, atención preventiva, ayuda en caso de desastre y apoyo de emergencia para profesionales de la música.

“La influencia de Mariah Carey va mucho más allá de su extraordinario talento artístico. Ha utilizado su plataforma constantemente para brindar apoyo tangible a las comunidades, ya sea a través de ayuda en caso de desastres, empoderamiento juvenil o programas que ayudan a quienes enfrentan barreras de acceso a oportunidades”, expresó Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares en un comunicado.

“Honrarla como Persona del Año celebra tanto su increíble legado musical como su dedicación a marcar una diferencia significativa en la vida de los demás”, añadió la directora.

