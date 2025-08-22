Mariah Carey volverá a los MTV VMAs después de 20 años de ausencia

Después de dos décadas alejada del escenario de los MTV Video Music Awards, Mariah Carey regresará el próximo 7 de septiembre a la UBS Arena en Nueva York para ser reconocida con el premio Video Vanguard.

La cantante también se presentará en el evento con un repertorio que reunirá distintas etapas de su carrera, durante la ceremonia que se emitirá en vivo por CBS, MTV y Paramount+ en los Estados Unidos.

Carey, que hoy tiene 56 años, no solo se convertirá en la ganadora de mayor edad en recibir el galardón, sino que también será la octava mujer consecutiva en conseguirlo, tras Rihanna (2016), Pink (2017), Jennifer López (2018), Missy Elliott (2019), Nicki Minaj (2022), Shakira (2023) y Katy Perry (2024).

En 1997, fue la propia Mariah quien entregó este reconocimiento a LL COOL J, el rapero que curiosamente será el anfitrión de esta edición.

La última vez que Carey se presentó en los VMAs fue en 2005, interpretando “We Belong Together” y “Shake It Off” junto a Jadakiss y Jermaine Dupri. Su debut en la premiación fue en 1991 con “Emotions”, y en 1998 compartió escenario con Whitney Houston en un segmento que abrió la gala.

Este homenaje coincide con el lanzamiento de ‘Here for It All’, su decimosexto álbum de estudio, que verá la luz el 26 de septiembre.

Su sencillo “Type Dangerous” está nominado a mejor video de R&B, lo que representa la novena nominación de Carey en estos premios. A pesar de ello, nunca ha obtenido un VMA competitivo.

Cabe mencionar que los VMAs 2025 también estrenarán nuevos reconocimientos: Ricky Martin recibirá el Latin Icon Award, mientras que Busta Rhymes será distinguido con el Rock the Bells Visionary Award.

En cuanto a shows, la noche estará cargada de música con presentaciones de Sabrina Carpenter, J Balvin junto a DJ Snake, Alex Warren, Sombr y el propio Ricky Martin.

En la lista de nominados, Lady Gaga lidera con 12 menciones, seguida de Bruno Mars (11) y Kendrick Lamar (10). También destacan ROSÉ y Sabrina Carpenter con 8, mientras que Ariana Grande, The Weeknd y Billie Eilish completan el cuadro de favoritos.

