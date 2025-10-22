MLB: Juan Soto, Francisco Lindor y Pete Alonso de Mets son finalistas al Bate de Plata 2025

Este miércoles fueron anunciados los finalistas de la Liga Nacional para el Premio Bate de Plata de la temporada de Grandes Ligas 2025.

Entre los posibles ganadores destacan tres jugadores de los New York Mets, pues Juan Soto, Francisco Lindor y Pete Alonso dicen presente en la lista.

Congratulations to Pete Alonso, Juan Soto, and Francisco Lindor on being named National League Silver Slugger finalists! 👏 pic.twitter.com/JOMTnpPlI9 — New York Mets (@Mets) October 22, 2025

Los ganadores de la Liga Nacional se anunciarán el jueves 6 de noviembre a las 6 p.m. ET, y los de la Liga Americana la noche siguiente a la misma hora, a través de la transmisión The Baseball Insiders en YouTube.

Los finalistas y ganadores por posición se determinan mediante una votación de los mánagers y coaches de la Liga Nacional, quienes emiten votos para los jugadores de cada posición en su liga. Cada equipo de la Nacional cuenta con cuatro (4) votos: el manager y tres coaches designados por el club.

Las votaciones se basan en una combinación de estadísticas ofensivas, como OPS, OPS+, jonrones, carreras impulsadas, promedio de bateo, bases totales y carreras anotadas, además de la impresión general de los managers y coaches sobre el valor ofensivo global de cada jugador.

Finalistas al Bate de Plata 2025 en la Liga Nacional

Primera base: Pete Alonso (Mets de Nueva York), Freddie Freeman (Dodgers de Los Ángeles), Matt Olson (Bravos de Atlanta)

Segunda base: Nico Hoerner (Cachorros de Chicago), Ketel Marte (Diamondbacks de Arizona), Brice Turang (Cerveceros de Milwaukee)

Tercera base: Matt Chapman (Gigantes de San Francisco), Manny Machado (Padres de San Diego), Max Muncy (Dodgers de Los Ángeles), Austin Riley (Bravos de Atlanta)

Campocorto: Francisco Lindor (Mets de Nueva York), Geraldo Perdomo (Diamondbacks de Arizona), Trea Turner (Filis de Filadelfia)

Jardineros: Corbin Carroll (Diamondbacks de Arizona), Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago), Juan Soto (Mets de Nueva York), Kyle Stowers (Marlins de Miami), Kyle Tucker (Cachorros de Chicago), James Wood (Nacionales de Washington)

Receptor: William Contreras (Cerveceros de Milwaukee), Hunter Goodman (Rockies de Colorado), Will Smith (Dodgers de Los Ángeles)

BD: Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles), Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia), Christian Yelich (Cerveceros de Milwaukee)

Utility: Alec Burleson (Cardenales de San Luis), Jake Cronenworth (Padres de San Diego), Brendan Donovan (Cardenales de San Luis)

Equipo: Diamondbacks de Arizona, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles.

Con ustedes los finalistas a los premios Bates de Plata 2025 de la Liga Nacional.



Los ganadores se anunciarán el jueves, 6 de noviembre. Mientras, los finalistas de la Liga Americana serán anunciados mañana y los ganadores el viernes, 7 de noviembre. pic.twitter.com/PVoZEmBRc4 — MLB Español (@mlbespanol) October 22, 2025

Seguir leyendo:

Juan Soto se lleva el premio Juan Marichal 2025

El doloroso final de Jesús Montero: infartos, fracturas y un pulmón perforado

Serie Mundial 2025: fechas, horarios y canales para ver a Los Angeles Dodgers vs Blue Jays