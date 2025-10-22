Murió fanático del Manchester City que viajó para asistir al partido contra el Villarreal

El Manchester City hizo público este miércoles el fallecimiento de un aficionado antes del partido de este martes en casa del Villarreal, antes del encuentro correspondiente a la 3ª jornada de la fase liga de la Champions.

El City expresó en un comunicado a través de las redes sociales su “profunda tristeza” por el fallecimiento de Guy Bradshaw y envió sus condolencias a la familia, amigos y al resto de la afición por la pérdida “en este difícil momento”.

La causa de la muerte del aficionado del City no ha sido confirmada. Según informa Manchester Evening News, Bradshaw, de 35 años, viajó a Benidorm antes del encuentro y fue hallado muerto por un amigo suyo en su apartamento en las primeras horas del martes.

La familia del aficionado fue informada de que no había circunstancias extrañas. Se rindió homenaje a Guy Bradshaw en las redes y se ha organizado una campaña para recoger fondos para pagar la repatriación del cadáver.

We are deeply saddened by the passing of Guy Bradshaw, a City supporter who tragically died in Spain before the Club’s match against Villarreal last night.



Everyone at the Club sends their condolences to his family, friends, and fellow fans during this difficult time.⁰

Once a… — Manchester City (@ManCity) October 22, 2025

Se alojaba junto a otros hinchas

El aficionado de 35 años, uno de los más queridos por la afición blue, fue hallado sin vida el martes en el hotel de Benidorm donde se alojaba junto a otros seguidores del equipo inglés.

El hombre había viajado desde Inglaterra para hacer la previa del partido, al igual que hicieron cientos de seguidores del conjunto de Mánchester, y había compartido varios vídeos a través de sus redes sociales disfrutando del desplazamiento.

