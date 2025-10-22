Pro Bowl 2026: la NFL impulsará el flag football rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La National Football League (NFL) confirmó este miércoles que el partido de flag football entre las estrellas de la Conferencia Nacional (NFC) y la Conferencia Americana (AFC) será el evento principal del Pro Bowl 2026, en la antesala de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde esta modalidad debutará como disciplina olímpica.

“Los Juegos del Pro Bowl no sólo serán una emocionante exhibición de nuestro mejor talento, sino también una muestra del atletismo de élite y la acción dinámica que podemos esperar ver en el escenario olímpico del 2028”, afirmó Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL.

El Pro Bowl 2026 se disputará en el área de la Bahía de San Francisco, California, misma sede que albergará el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers.

Desde 2022, el formato del Pro Bowl se transformó: dejó atrás el tradicional partido de contacto entre las conferencias y adoptó un enfoque basado en flag football y pruebas atléticas, con el fin de reducir el riesgo de lesiones y fomentar el crecimiento de este deporte, que fue oficialmente incluido en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.

“Nos entusiasma que los Juegos del Pro Bowl 2026, nuestra plataforma más importante del año, elevarán el fútbol bandera y a nuestros mejores jugadores como nunca antes”, añadió O’Reilly.

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez el evento se celebrará el martes 3 de febrero, en lugar del tradicional domingo previo al Super Bowl. El partido será transmitido en horario estelar por ESPN y Disney XD.

De acuerdo con la NFL, el flag football es uno de los deportes de mayor crecimiento global, con más de 20 millones de jugadores en 100 países.

