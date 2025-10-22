Rosalía podría enfrentar costosa multa por promocionar sin permiso su álbum en Madrid

La cantante Rosalía se encuentra bajo investigación del Ayuntamiento de Madrid tras el evento promocional que organizó para su nuevo álbum ‘LUX’ en la céntrica Plaza de Callao, esto debido a que aparentemente no solicitó los permisos correspondientes, lo que podría derivar en una multa de hasta $600 mil euros para la española.

El suceso ocurrió el pasado lunes por la noche, cuando la intérprete de “Con Altura”, de 33 años, anunció en una transmisión en vivo a través de TikTok que se dirigía a la plaza para dar una “sorpresa” a sus seguidores, situación que provocó un atasco de tráfico y obligó a la policía a desplegar un operativo improvisado para controlar el alboroto.

Finalmente, Rosalía tuvo que abandonar su vehículo y decidió trasladarse al Hotel Vincci Capitol para poder saludar a sus admiradores desde una ventana.

Según informa el Daily Mail, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, confirmó que se está investigando si el evento contaba con los permisos necesarios.

“No parece que haya habido una autorización específica y si no la hubo se tomarán las medidas correspondientes”, dijo Sanz.

Además, el concejal de Movilidad, Borja Carabante, señaló que en los registros municipales no existe ninguna solicitud formal.

Por su parte, la policía de Madrid calificó el suceso como un evento “espontáneo”, aunque reconoció que tuvieron que seguir la transmisión en redes sociales para mantenerse informados ante la ausencia de comunicación oficial.

Rosalia faces €600k fine after failing to seek permission to promote her new album Lux in Madrid https://t.co/feO1UvOer1 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 22, 2025

“LUX”, cuarto trabajo de estudio de Rosalía, saldrá a la venta el 7 de noviembre y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk y la Orquesta Sinfónica de Londres.

Este nuevo disco, que también fue presentado en Times Square, Nueva York, sigue al éxito de “Motomami” (2022), que se convirtió en el álbum más vendido del año en España y alcanzó multiplatino en varios países.

