Rosalía anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Lux’

La cantante española Rosalía confirmó el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, titulado Lux. Esta nueva producción discográfica llegará a todas las plataformas el 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records. Con el lanzamiento de ‘Lux’ , Rosalía marca su regreso triunfal después del aclamado Motomami (2022).

El anuncio fue todo menos discreto. Rosalía sorprendió a sus seguidores apareciendo en plena Times Square de Nueva York para revelar la portada oficial del disco. En la imagen aparece Rosalía luciendo un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra ‘Lux’ se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha ‘Noviembre 7’.

“He esperado tanto este día, este momento, y por fin ha llegado”, expresó emocionada durante la transmisión.

Este álbum tendrá ediciones físicas de Lux —vinilo y CD— ya están disponibles en su sitio web oficial, con una versión especial que incluye una postal autografiada de edición limitada por 34,99 dólares.

El anuncio fue precedido por semanas de pistas crípticas. Rosalía había compartido en X (antes Twitter) el mensaje “LUX = AMOR” y recientemente publicó un video en el que aparece escuchando una orquesta sinfónica mientras sostiene un rosario entre los dientes, una imagen que refleja el tono espiritual y conceptual que podría definir este nuevo proyecto. Además, una valla publicitaria en Times Square confirmó la fecha de lanzamiento, desatando la euforia de sus fanáticos internacionales.

En una conversación con Highsnobiety, Rosalía habló sobre su evolución personal y artística durante el proceso creativo del álbum. “He cambiado mucho, pero al mismo tiempo, sigo asimilando las mismas cosas. Todavía tengo las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas. Sigo teniendo el mismo amor por el pasado y la misma curiosidad por el futuro”.

Lux llega tras el éxito rotundo de Motomami, un álbum que redefinió los límites del pop latino y le otorgó a Rosalía el Grammy Latino al Álbum del Año, convirtiéndola en la primera mujer en ganar este galardón dos veces, tras su victoria con El Mal Querer (2019).

