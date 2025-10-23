Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 23 al 29 de octubre

Feria Internacional del Libro de Nueva York

Desde ya y hasta el domingo 26 de octubre, se estará desarrollando la 7ª edición de la Feria Internacional del Libro de Nueva York (FILNYC), un espacio que reúne a escritores, editoriales, universidades, bibliotecas y lectorado de todas las edades en torno a la literatura, las ideas y el diálogo intercultural. Bajo el eje curatorial “La música en la literatura” , la FILNYC 2025 ofrecerá presentaciones de libros, mesas redondas, talleres, actividades para jóvenes y un amplio programa de conciertos. En el John Jay College of Criminal Justice (524 W 59th St, New York, NY 10019). Más información: www.filnyc.org.

Foto: FILNYC

Arranca el Dominican Film Festival

Del 23 al 28 de octubre, el Dominican Film Festival NYC 2025 celebra lo mejor del cine dominicano con una selección diversa de películas que destacan el talento y la creatividad de cineastas y actores de ese país. Desde dramas que invitan a la reflexión hasta documentales inspiradores, el festival ofrece una experiencia cultural que captura el corazón y alma de la República Dominicana. La Noche de Apertura presentará la película “L.O.S Rechazados: Operación Submarino”, donde un grupo de marginados dominicanos recibe la misión de evitar un conflicto entre China y Estados Unidos. La proyección será en el United Palace ( 4140 Broadway), a las 8:30 p.m. Luego, únase a la fiesta de apertura que contará con una presentación en vivo de Raúl Acosta y su banda Oro Sólido, en The Copacabana (625 W 51st St). Para la agenda completa del festival, visite: dominicanfilmfestivalny.com.

Escena de la película “L.O.S Rechazados: Operación Submarino”. Foto: Cortesía

“Baile Cangrejero” regresa a Pregones/PRTT

Una joya del repertorio original de teatro musical de Pregones/PRTT (304 W 47th Street), “Baile Cangrejero”, regresa a las tablas, del 23 de octubre al 16 de noviembre. La obra es una vibrante celebración escénica del ritmo, la poesía y el orgullo cultural afrocaribeño. Con los sonidos de la bomba, plena y bolero, la producción da vida a las palabras de poetas legendarios como Luis Palés Matos, Julia de Burgos, Nicolás Guillén y otros grandes. Arraigada en la tradición pero con una mirada contemporánea, Baile Cangrejero conecta las ricas músicas, historias e identidades afrodescendientes de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Perú. Boletos: https://pregonesprtt.org.

Foto: PRTT

Calpulli Mexican Dance Company reinventa el Día de Muertos

Este fin de semana, la reconocida Calpulli Mexican Dance Company y Queens Theatre se unen para presentar una celebración reinventada del Día de Muertos, que combina la aclamada puesta en escena de la compañía con una experiencia cultural inmersiva e interactiva. Bajo la dirección artística de Grisel Pren Monje y la dirección musical de George Saenz, el elenco de bailarines y músicos compartirá una historia universal de amor inspirada en las tradiciones folclóricas mexicanas. El evento invita al público a rendir homenaje a sus seres queridos a través de instalaciones interactivas, música en vivo y una conmovedora producción teatral que celebra la vida y la memoria. Con deslumbrantes vestuarios, coreografías originales y la icónica figura de La Catrina como protagonista, esta propuesta promete encantar a espectadores de todas las edades. El Queens Theatre está ubicado en el Flushing Meadows Corona Park,14 United Nations Ave S, Corona. Viernes 24 y sábado 25 de octubre a las 7:30 pm; Domingo 26 a las 2:00 pm y 6:00 pm. Recepción especial: domingo 26 a las 4:00 pm. Información y boletos: queenstheatre.org/events/dia-de-muertos-5tkn.

Foto: Cortesía Calpulli Mexican Dance Company Crédito: Cortesía

Frenzy Fest: teatro para reflexionar

Del 23 al 26 de octubre, Frenzy Fest presenta en Nueva York su edición 2025, un festival bilingüe que explora las vulnerabilidades psicológicas y el estigma de la salud mental a través del arte. Este festival competitivo de cine y teatro bilingüe busca generar conciencia y empatía en torno al estigma de la salud mental, abordando las vulnerabilidades sociales y psicológicas. Con la premisa de que la mente humana es un universo de múltiples dimensiones ?donde incluso una “locura” temporal o una agitación emocional pueden formar parte de la experiencia humana?, Frenzy Fest ofrece una plataforma artística única para reflexionar, sentir y dialogar. El evento incluye obras en inglés y español, como Noche, Cráneo Adentro, Confesión de un inepto, La Lectora y Lipstick. Detalles y programación completa: bip-nyc.com

El Bank of America Winter Village regresa al Bryant Park

Este viernes 24 de octubre, el Bank of America Winter Village en Bryant Park se transforma una vez más en un destino invernal. El corazón del village es The Rink, la única pista de patinaje de admisión gratuita en la ciudad, abierta todos los días durante el invierno. Alrededor, The Holiday Shops by Urbanspace reúnen más de 190 puestos con regalos artesanales, delicias gourmet y creaciones únicas, disponibles hasta el 4 de enero de 2026. Para entrar en calor, The Lodge ofrece un food hall con comidas de temporada, bebidas calientes y cócteles junto a la pista. Más información en wintervillage.org.

Foto: Colin-Miller

The Moth Mainstage en El Museo del Barrio

El renombrado colectivo de narración The Moth, dedicado al arte de contar historias verdaderas, presenta un especial Mainstage en El Museo del Barrio (1230 Fifth Avenue). Bajo el tema DARING, la velada celebrará relatos auténticos de la diáspora latina, mostrando lo que significa vivir sin miedo. Cada relato ofrecerá una mirada íntima y honesta de la experiencia humana, explorando preguntas como: ¿Qué nos impulsa a saltar sin mirar? ¿Qué motiva a alguien a arriesgarlo todo? ¿Qué hacer cuando la única opción parece ser la peor? Con traducción simultánea en inglés y español. Viernes 24 de octubre a las 7:30 pm. Boletos: themoth.org.

Foto: The Moth

¡VAYA! con Dennis Hernández y el Conjunto Amalia

Reviva la rica historia musical del San Juan Hill en una noche especial del Legacies of San Juan Hill Festival. El programa ¡VAYA! presenta a Conjunto Amalia, creado y dirigido por el trompetista cubano Dennis Hernández, que transportará al público a la época dorada de los conjuntos cubanos de los años 50. Con una formación tradicional de conga, bongos y un cuarteto de trompetas, la banda interpreta una vibrante mezcla de guaracha, mambo, cha cha cha, bolero, pilón, mozambique, son montuno y más, evocando las legendarias noches de jazz, mambo y música latina que marcaron el histórico barrio de San Juan Hill. Este viernes 24 de octubre a las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium, Lincoln Center. Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Marionetas para Halloween en el Teatro SEA

Prepárese para una noche de trucos, sustos y diversión, porque “Puppets Come Home” del Teatro SEA (107 Suffolk st.) presenta un especial de Halloween con una alineación inclusiva de artistas que desplegarán una asombrosa variedad de estilos de marionetas. Entre visiones espeluznantes y sorpresas emocionantes, este show promete una experiencia única para celebrar la temporada más misteriosa del año con creatividad y humor. Viernes 24 de octubre a las 9:00 pm. Para mayores de 18 años. Boletos: https://ci.ovationtix.com/.



Festival de Otoño en el Brooklyn Botanic Garden

El Brooklyn Botanic Garden (BBG) celebrará su Festival de la Cosecha de Otoño, una gran celebración que se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, de 11 am a 4 pm, en todo el jardín. El evento contará con presentaciones musicales en vivo de la cantante y compositora ganadora del Grammy Susan McKeown, además de los artistas locales Wifetime y Louie Lou Louis. También habrá un amplio jardín al aire libre con cervezas y sidras artesanales, tallado de calabazas, desfile de disfraces, pintura facial, lectura de palma y más actividades para toda la familia. Entradas disponibles en bbg.org/harvestfest.

Foto: Filip Wolak

Ivy Queen en el Lehman Center

Este sábado 25 de octubre, Ivy Queen trae su ritmo urbano a El Bronx. Conocida por éxitos como “Quiero Bailar” y “Quítate Tú Pa’ Ponerme Yo”, la llamada Reina del Reguetón debutará en el escenario del Lehman Center for the Performing Arts ( 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) con un show vibrante que celebrará su legado en la música urbana latina. A las 8:00 pm. Boletos:https://www.ticketmaster.com.

Foto: Lehman Center

El Alfa en el United Palace

El fenómeno del dembow dominicano El Alfa “El Jefe” llega al United Palace ( 4140 Broadway) con su esperada gira “El Último Baile”, una presentación que promete encender el escenario con su característico estilo, energía y ritmo contagioso. Con éxitos como La Romana, Fulanito y Suave, el artista ofrecerá un espectáculo que celebra su trayectoria y su impacto en la música urbana latina. Sábado 25 de octubre, a las 8:00 pm. Entradas disponibles en unitedpalace.boletosexpress.com.

Foto AP

Victor Manuelle en el Ritz Theater

Víctor Manuelle está recorriendo el país con su gira “Retromántico PT.2” y tendrá una parada en Nueva Jersey este sábado 25 de octubre. El salsero deleitará al público en vivo con sus grandes éxitos y canciones que se han convertido en clásicos a lo largo de su ilustre carrera de tres décadas, como “Tengo Ganas”, “He Tratado” y “Dile a Ella”, entre muchas otras. A las 8:00 pm en el Ritz Theater (1148 East Jersey Street,Elizabeth, NJ) Boletos:https://www.ritztheatre.com.

Foto: Cortesía

Dos obras en el escenario del Teatro Thalia

Por petición popular, regresan dos propuestas teatrales del Teatro Thalia que se presentan de forma simultánea durante las próximas cuatro semanas: risas, reflexión y mucho corazón en cada función. “Las Mujeres lo Hacemos Mejor que los Hombres”, un monólogo escrito por Roberto Ramos Perea y protagonizado por Soledad López, que es una comedia imperdible sobre las relaciones entre hombres y mujeres, con humor inteligente que invita a pensar. Se presenta los viernes 24 y 31 de octubre y 7 de noviembre, en español con subtítulos en inglés. Por su parte, “Lecciones de Vida”, del dramaturgo español Eduardo Galán y protagonizada por Soledad López y William Saquicela, es una comedia dramática que combina humor, empatía y conexiones humanas genuinas. Se presenta los sábados a las 8 pm y domingos a las 4 pm, hasta el 9 de noviembre, también en español con subtítulos en inglés. Promoción especial: si compras boletos para las dos obras, obtén ambos por $60. Esta promoción exclusiva está disponible solo por teléfono. El Thalia Spanish Theatre está ubicado en el 41-17 Greenpoint Avenue Sunnyside, NY 11104 USA. Información: https://thaliatheatre.org/

Escena de “Lecciones de Vida”.Foto: Cortesía Teatro Thalia

Día gratuito de arte y diversión en el Lincoln Center

El Lincoln Center celebrará su cuarta edición anual del Open House este domingo 26 de octubre, invitando a niños, adolescentes y familias de todas las edades a disfrutar de un día completo de actividades artísticas gratuitas e interactivas en todo su campus. El evento reúne a miles de neoyorquinos para descubrir presentaciones, talleres, artistas e instalaciones en diversos espacios del centro. Habrá actos de circo al aire libre, desfiles de marionetas en Josie Robertson Plaza y Hearst Plaza, así como talleres participativos, lecturas y espectáculos dentro de David Geffen Hall, Alice Tully Hall y el Vivian Beaumont Theater. De 10:30 am a 6:00 pm. Las familias pueden ingresar y participar durante todo el día. Programa completo disponible en: LincolnCenter.org/OpenHouse.

Foto: Lawrence Sumulong

Pop-up de Carmine’s en Fairway Market

Este viernes 24 y sábado 25 de octubre, Carmine’s Italian Restaurant, Fairway Market y Raffetto’s Pasta se unen en un pop-up exclusivo para conmemorar el 35º aniversario de Carmine’s, el Mes de la Herencia Italiana y el Mes Nacional de la Pasta. Durante ambos días, los comensales podrán disfrutar de un menú pre-fixe de $35 que incluye la nueva Spicy Pink Sauce (disponible solo en Fairway 74th y 86th), acompañada de Crispy Sausage & Broccoli Rabe Casarecce o Smoked Mozzarella Ravioli, ambos con pasta artesanal de Raffetto’s. El menú se completa con ensalada César, pan de Carmine’s y tiramisú. En el Fairway Café ( 2131 Broadway). Más información:https://carminesnyc.com.