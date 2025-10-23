Bus del club Lanús fue apedreado cuando llegaba al estadio de la Universidad de Chile

La violencia vuelve a manchar a la Copa Sudamericana y tiene como protagonistas otra vez a los hinchas de la Universidad de Chile, que a partir de las 19:00 (hora local) enfrentarán a Lanús por la ida de las semifinales.

Se jugará sin público debido a los lamentables incidentes que se registraron en la cancha de Independiente por los octavos de final, que tras la decisión de Conmebol le permitió avanzar a la siguiente instancia.

Hubo pedradas al micro del equipo argentino en su llegada al estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y los violentos rompieron un vidrio, sin consecuencias físicas para la delegación del ‘Granate’.

🚨AHORA‼️ | HINCHAS DE LA U DE CHILE TIRARON PIEDRAS AL MICRO DE LANÚS



📌 El ómnibus recibió varios impactos en la llegada al estadio y se rompieron vidrios del vehículo.



pic.twitter.com/2p48r0h4cF — XAlertNow (@xalertnow) October 23, 2025

Eduardo Salvio, futbolista del Granate, registró el momento con un video publicado en Instagram. “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable!! Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar??”, se descargó el ex Boca, quien mostró la piedra que ingresó al micro y uno de los vidrios rotos.

🗣️ "LAMENTABLE. ¿HASTA QUE NO MATEN A UN JUGADOR NO VAN A CAMBIAR?"



✍️ El micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido en la llegada al estadio para enfrentar a U. de Chile, por las semis de la #CopaSudamericana, y el Toto Salvio expresó toda su bronca en las redes… pic.twitter.com/tK6Kb9Snji — TyC Sports (@TyCSports) October 23, 2025

Más temprano, los hinchas del equipo chileno, imposibilitados de acudir al estadio, se juntaron en el hotel donde se hospeda la U para alentar a sus jugadores. La actividad se desarrollaba con normalidad hasta que el micro se puso en marcha y comenzó a avanzar, momento en que un grupo reducido comenzó a lanzar fuegos artificiales.

Ante esta situación, intervino el Personal del Orden Público de Carabineros y lanzó gases lacrimógenos, dando paso a enfrentamientos con lanzamientos de proyectiles.

Además, en las afueras del estadio, la Policía chilena reprimió a hinchas que se agruparon para intentar apoyar a su equipo, ya que rige la suspensión de concurrencia que derivó de aquellos lamentables incidentes en Avellaneda.

🚨#AHORA | Represión de la policía chilena a los hinchas de la Universidad de Chile 🇨🇱, en la previa del partido contra #Lanús



📌La ida de las semifinales de la #Sudamericana comenzará a las 19hs, sin público en el estadio Nacional de Santiago pic.twitter.com/GIqTdJFkGe — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) October 23, 2025

Incidentes contra Alianza Lima en los cuartos de final

Tras la sanción que le impide contar con público en los estadios luego del duelo contra Independiente, un grupo de simpatizantes decidió reunirse afuera del hotel donde concentra el plantel para realizar un banderazo. Sin embargo, nuevamente se generaron incidentes.

Y es que en medio del “hotelazo” -denominación que le ponen en el país trasandino-, un fuerte incendio se desató en frente al hotel en el que está alojado la U. de Chile, en La Serena.

Presuntamente, el mismo fue originado por la utilización de pirotecnia y las llamas superaron los cinco metros, lo que llevó a que Carabineros se hiciera presente en el lugar.

El Estadio Nacional estará vacío, por el castigo de la Conmebol de 14 partidos sin público a raíz de los violentos incidentes de agosto.

