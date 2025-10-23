Casi mil rabinos de Estados Unidos firman carta contra Mamdani por “antisionista”

Casi mil rabinos y cantores de todo Estados Unidos firmaron una carta pública en la que expresan su rechazo al candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, por lo que consideran una postura antisionista que, según ellos, “fomenta la hostilidad hacia los judíos”.

“Como rabinos de todo Estados Unidos, comprometidos con la seguridad y la prosperidad del pueblo judío, escribimos a título personal para declarar que no podemos permanecer en silencio ante el creciente antisionismo y su normalización política en toda nuestra nación”, anunciaron los firmantes en un comunicado titulado “Un llamado rabínico a la acción: Defendiendo el futuro judío”.

La carta señala directamente a Mamdani, legislador estatal de Queens y candidato a la alcaldía de Nueva York, por “negar la legitimidad de Israel”, “acusarlo de genocidio” y “rehusarse a condenar consignas violentas”.

Los firmantes citaron al presidente de la Junta de Rabinos de Nueva York, Ammiel Hirsch, quien afirmó que esas posturas “deslegitiman a la comunidad judía y fomentan y exacerban la hostilidad hacia el judaísmo y los judíos”.

Alrededor de 60 rabinos de todas las denominaciones de la ciudad de Nueva York se adhirieron a la iniciativa impulsada por el nuevo grupo de defensa de la Mayoría Judía. Se unieron rabinos y cantones de más de 30 estados del país y Toronto.

El texto también incluye palabras del rabino Elliot Cosgrove, quien sostuvo en un sermón reciente que “el sionismo, Israel, la autodeterminación judía no son preferencias políticas ni argumentos partidistas. Son pilares fundamentales y hebras inseparables de mi identidad judía”.

Los casi mil líderes religiosos afirmaron que “no aceptarán una cultura que considere la autodeterminación judía como un ideal negociable ni la inclusión judía como algo concedido”, subrayando que “la seguridad y la dignidad de los judíos en cada ciudad dependen de rechazar esa falsa opción”.

Llamado a los estadounidenses

En la carta, los rabinos hicieron un llamado a los estadounidenses a “participar plenamente en el proceso democrático” para apoyar a los candidatos que “rechacen la retórica antisemita y antisionista y afirmen el derecho de Israel a existir en paz y seguridad”.

Asimismo, convocaron a sus “socios interreligiosos y comunitarios” a unirse a la comunidad judía “para rechazar esta retórica peligrosa y afirmar el derecho de los judíos a vivir con seguridad y dignidad”.

“Ahora es el momento de que todos nos unamos más allá de las divisiones políticas y morales, y rechacemos el lenguaje que busca deslegitimar nuestra identidad judía y nuestra comunidad”, concluye el comunicado.

Mamdani ha rechazado en varias oportunidades el calificativo de antisemita y en los últimos meses ha visitado sinagogas y ha participado en los servicios de Shabat los viernes por la noche, intentando calmar a los judíos neoyorkinos. El candidato izquierdista ha recibido el respaldo de Jewish Voice for Peace Action, un grupo judío pro-palestino.

