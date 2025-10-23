Christopher Meloni bromea sobre la casa de su compañera Mariska Hargitay

Desde hace más de dos décadas, Christopher Meloni y Mariska Hargitay han sido compañeros de trabajo, pero también han desarrollado una sólida amistad que ha quedado en evidencia en una reciente entrevista que dieron a en el podcast ‘Good Hang’ de Amy Poehler.

Hargitay estaba en el estudio del podcast para ser entrevistada, pero Meloni también participó en la conversación a través de una videollamada. Esto hizo que la casa de la actriz se convirtiera en un tema de conversación, pues él se encontraba en la propiedad.

“¿Sabes cuál es la ironía? Me estoy quedando en casa de Mariska”, dijo Meloni. También bromeó: “No puedo mostrártelo porque no tengo autorización. Es súper secreto. Es como una guarida. ¿Recuerdas el Batimóvil? Tiene una valla que baja y entras en una cueva y la valla sube. Es decir, es una locura. Tienes que poner la mano sobre un sensor y lee tus huellas”.

Meloni y Hargitay se conocieron en 1999 al unirse al spin-off de ‘Law & Order’, interpretando a los detectives Elliot Stabler y Olivia Benson, respectivamente. Durante todos estos años la estrecha relación de los actores también han generado rumores sobre una supuesta relación amorosa entre ambos, aunque ambos están casados con otras personas.

La residencia principal de Hargitay está ubicada en Nueva York. Aunque Meloni no dejó claro en dónde estaba hospedado, ‘Realtor.com’ informa que la actriz tiene dos propiedades en Nueva York: un apartamento de lujo en Upper West Side y una casa en los Hamptons.

Los comentarios del actor apuntan a que la propiedad donde estaba era en la casa de los Hamptons. Esta propiedad fue comprada por Hargitay y su esposo en 2010 por $7.34 millones de dólares.

