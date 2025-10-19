Piden $10 millones de dólares por antigua mansión de Jerry Bruckheimer

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Hollywood Hills, California, que tiene relación con altos cargos de la industria cinematográfica. La propiedad, que está disponible por $10 millones de dólares, fue hogar del productor Jerry Bruckheimer.

Bruckheimer, conocido por ser productor de grandes éxitos de Hollywood como ‘Pirates of the Caribbean’, ‘Top Gun’ y otras, vivió en esta residencia hasta mediado de los años 80. El productor recibió $510,000 dólares por la propiedad en ese momento, por eso su precio actual es significativamente alto, aunque hay que tomar el cuenta la inflación y las reformas que se han hecho en los últimos años.

Según ‘Robb Report’, la última vez que se vendió esta propiedad fue en 2020 y la venta se cerró por $6.75 millones de dólares. Antes de eso, la casa también perteneció al diseñador de ropa masculina y empresario tecnológico Derek Mattison.

En el listado, disponible en la página web de Christie’s International Real Estate, se dice que esta es “una casa de postes y vigas de 1960 diseñada por Buff & Hensman, meticulosamente restaurada y rediseñada por Commune Design. Enclavada en un entorno privado tras unas puertas en casi una hectárea de exuberantes jardines, este complejo arquitectónico se despliega en cuatro estructuras independientes: la residencia principal, las habitaciones de invitados y los estudios, todos conectados por exuberantes senderos ajardinados, chimeneas esculturales y dos instalaciones de agua Stan Bitters personalizadas”.

La casa principal tiene una extensión de 4,200 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, los agentes encargados de la venta resaltan que “cada espacio está cuidadosamente diseñado para celebrar la luz, los materiales y la conexión con la naturaleza. Los interiores están revestidos con roble recuperado, con suelos de hormigón pulido, vigas a la vista y una espectacular chimenea de ladrillo”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad también tiene áreas verdes con terraza, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

