Piden $10.9 millones de dólares por antiguo hogar de William Holden en Palm Springs

William Holden tuvo una sólida carrera de cuatro décadas en Hollywood y durante una década vivió en una casa en Palm Springs. Ahora, esa misma propiedad está disponible por $10.99 millones de dólares.

Holden ganó su primer premio Oscar en 1954 por su interpretación en ‘Stalag 17’, después fue nominado en dos ocasiones por su trabajo en ‘Sunset Boulevard’ y ‘Network’. Murió en noviembre de 1981 a los 63 años.

En el listado, disponible en la página web de The Agency, se dice que “cariñosamente conocida como la Finca William Holden, esta es una oportunidad única de poseer una de las mejores casas modernas de mediados de siglo en Palm Springs y el desierto circundante”.

La construcción de la propiedad data de 1956, es decir un par de años después de su triunfo en los Oscar.

La casa principal tiene una extensión de más de 4,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado también dice: “Con una rica procedencia, la casa fue construida por el maestro constructor Joe Pawling en 1955 y brillantemente modernizada en los últimos años, manteniéndose fiel a la época”.

El agente de bienes raíces encargado de la venta está resaltando la figura de Holden para atraer compradores, aunque también la relaciona con otras personalidades de la industria del cine. “El encanto de Hollywood abunda, con figuras notables como Holden, Powers, Hepburn y Hedren, quienes han llamado a esta casa su hogar a lo largo de los años”.

Esta propiedad también incluye extensas áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

