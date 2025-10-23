Descubre los 5 autos del 2026 que revolucionarán tu conducción

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, hay cinco vehículos que están por hacer su irrupción en el mercado estadounidense, con la promesa de renovar el mercado por sus innovaciones en sostenibilidad y tecnología. Desde SUVs rediseñados hasta un cupé híbrido, la espera podría valer cada kilómetro.

Por eso, los expertos advierten que, si tienes planeado comprar tu próximo auto nuevo en las próximas semanas, mejor esperes un poco para que conozcas estas nuevas opciones, que están por hacer su irrupción.

En el horizonte hay varios modelos que están completamente rediseñados e incorporan las últimas características y mejoras en aspectos como: mejor consumo de combustible, tecnología de vanguardia o simplemente un estilo fresco y distintivo.

Para asegurarte de que cuentas con la información más destacada sobre los modelos 2026, los expertos Edmunds, un recurso especializado en línea para la industria automotriz que proporciona información, reseñas de expertos, precios y listados de vehículos nuevos y usados te recomiendan cinco vehículos a los que debes poner atención:

SUV pequeño: Toyota RAV4 2026

El SUV más vendido de Estados Unidos se ha rediseñado por completo para su nueva versión 2026. La modificación más importante es que el nuevo RAV4 será totalmente híbrido para 2026. El RAV4 básico tiene un consumo estimado de 40 millas por galón (mpg) en conducción combinada ciudad/carretera y producir unos respetables 226 caballos de fuerza.

Mientras que la versión de RAV4 Híbrido Enchufable tiene capacidad para generar unos deportivos 320 caballos de fuerza y ​​puede recorrer aproximadamente 50 millas en modo eléctrico con la batería completamente cargada. Para ambas versiones, Toyota también ha modernizado el interior con un diseño que incluye grandes pantallas y la tecnología más avanzada de la marca, con diferentes niveles de equipamiento, incluyendo el RAV4 Woodland, ideal para actividades al aire libre, y la nueva versión deportiva GR.

Precio inicial estimado: $33,000

NEWS: Tonight, Toyota unveiled the all-new, redesigned RAV4 — the former #1 best-selling car in the world — marking its first redesign in 6 years.



• Every trim will now be a Hybrid or Plug-in Hybrid

• 20% more all-electric drive range of 50 miles (42 miles previously)

•… pic.twitter.com/1HdJy4UfIW — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 21, 2025

SUV mediano: Subaru Outback 2026

Subaru ha evolucionado el perfil original de su camioneta Outback hacia un diseño más alto y cuadrado, más parecido a una SUV. Si el nuevo estilo no te convence, probablemente el nuevo interior sí. Se trata de un cambio radical respecto al diseño anterior con un nuevo sistema de infoentretenimiento con gráficos más nítidos y una respuesta táctil más rápida.

Afortunadamente, el vehículo mantiene una impresionante distancia al suelo de 8.6 pulgadas, ideal para viajes invernales y actividades todoterreno recreativas. También regresa su robusto modelo Wilderness que ofrece más capacidad todoterreno. El nuevo Outback estará disponible a partir del otoño.

Precio inicial: $36,445 (incluido el cargo por destino)

SUV mediano de tres filas: Kia Telluride 2026

El Telluride de Kia ha sido uno de los SUV medianos con mejores comentarios por parte de los especialistas de Edmunds desde su lanzamiento en 2020. El Telluride es espacioso por dentro, cómodo y está repleto de equipamiento, que caracterizan su diseño de lujo tanto por dentro como por fuera, aunque ofrece una gran relación calidad-precio gracias a sus precios accesibles.

Para su edición 2026, a nueva versión del Telluride está completamente rediseñada, aunque Kia no publicará información oficial hasta finales de noviembre, pero podemos hacernos una idea con el Hyundai Palisade, que tiene características similares y que ya fue presentado. Los expertos esperan que el nuevo Telluride incorpore nuevas características tecnológicas y, sobre todo, un sistema de propulsión híbrido disponible que podría ayudar a este vehículo familiar supere las 30 mpg.

Precio inicial estimado: $39,000

Cupé deportivo: Honda Prelude 2026

La armadora japonesa relanzará una nueva versión de su cupé deportivo característico de los años 80 y 90, pero ahora como un cupé híbrido que será presentado a finales de este año. El nuevo Prelude genera 200 caballos de fuerza, nada asombroso, pero con un gran rendimiento superior a los 40 mpg combinados.

También debería ser divertido para conducir en carreteras sinuosas, ya que cuenta con una suspensión sofisticada que debería ayudarlo a desarrollar un manejo deportivo, así como una calidad de conducción cómoda. El vehículo cuenta con dos asientos traseros pequeños y un maletero estilo hatchback, que le dan una gran utilidad para la conducción diaria. Finalmente, Honda anunció que este vehículo solo contará con un nivel de equipamiento de alto nivel.

Precio inicial estimado: $38,000

The 2026 Honda Prelude is officially here.



– 200-Horsepower Hybrid

– Civic Type R Suspension

– Hitting Dealerships 'Late Fall'



We got an early look: https://t.co/W6VOdkBafT pic.twitter.com/I0ZHog33TR — Motor1 (@Motor1com) September 4, 2025

Camioneta de tamaño completo: Ram 1500 Rev 2026

La Ram Rev, antes conocida como Ramcharger, es lo que su fabricante denomina como una camioneta eléctrica de autonomía extendida, similar a un híbrido enchufable. La Rev cuenta con una batería de gran capacidad y dos motores eléctricos que proporcionan una autonomía de unas 145 millas y producen 647 caballos de fuerza. Cuando la batería está baja, un motor V6 se activa y carga la batería, ampliando la autonomía total de 695 millas. Cuando el tanque está bajo, puedes cargar gasolina o la batería para volver a funcionar.

También presume de una impresionante capacidad de remolque superior a las 14,000 libras, muy parecido a la capacidad de una Ram 1500 normal, tanto por dentro como por fuera. Se espera que la Ram híbrida llegue al mercado en 2026.

Precio inicial estimado: $65,000

NEWS: Ram has officially canceled its plans to bring an all-electric pickup truck to market, saying that there isn't enough demand.



“As demand for full-size battery electric trucks slows in North America, Stellantis is reassessing its product strategy and will discontinue… pic.twitter.com/GcDFeL6z29 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 12, 2025

Edmunds asegura que vale la pena esperar por estos cinco vehículos, ya que cada uno cuenta con atributos atractivos que mejorarán significativamente el desempeño del vehículo o brindarán una versión nueva y distintiva.

