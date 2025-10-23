Escándalo de apuestas en la NBA: Damon Jones habría filtrado información sobre lesiones de LeBron James

El exjugador de la NBA Damon Jones fue arrestado este jueves acusado de filtrar información privilegiada sobre lesiones de un jugador “prominente” para facilitar apuestas deportivas ilegales, según informaron las autoridades estadounidenses.

Fuentes cercanas a LeBron James confirmaron a ESPN que el jugador mencionado en la investigación es el astro de los Los Angeles Lakers, aunque James no enfrenta ningún cargo ni sospecha de irregularidades.

Jones, quien jugó 11 temporadas en la NBA, figura entre las 34 personas detenidas en una operación del FBI que se extendió durante un año y abarcó casi una docena de estados.

El director del Buró, Kash Patel, explicó que la investigación involucra “decenas de millones de dólares” y reveló dos tramas paralelas: una sobre apuestas deportivas ilegales y otra relacionada con juegos de póker amañados con vínculos a la mafia.

Entre los arrestados también se encuentran el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el escolta del Miami Heat, Terry Rozier, de acuerdo con los reportes oficiales.

Según la acusación federal, Jones (quien no ocupaba un cargo oficial ni remunerado, pero colaboraba con el exentrenador de los Lakers, Darvin Ham, durante la temporada 2022-23) habría compartido información confidencial sobre la salud de LeBron James antes de un partido ante los Milwaukee Bucks el 9 de febrero de 2023.

Ese día, James fue baja por molestias en el tobillo izquierdo, apenas dos jornadas después de superar a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador histórico de la NBA.

Las autoridades también señalan que en enero de 2024, Jones volvió a entregar información no pública sobre otro partido de los Lakers, esta vez ante el Oklahoma City Thunder.

El equipo angelino no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso, mientras que fuentes cercanas a James recalcaron que el jugador desconocía completamente las actividades ilegales de su excompañero y asistente técnico en los Cleveland Cavaliers.

