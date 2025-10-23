FBI acusa a la estrella de la NBA Terry Rozier de alterar su desempeño para favorecer apuestas

Un nuevo escándalo sacude a la NBA. Este jueves, en una rueda de prensa desde el Distrito Sur de Nueva York, el director del FBI, Kash Patel, acusó formalmente a Terry Rozier, estrella de los Miami Heat, de haber manipulado su rendimiento para beneficiar a una red de apuestas ilegales.

Según la investigación federal revelada por Patel, Rozier habría informado a personas cercanas que planeaba abandonar el encuentro entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, disputado el 23 de marzo de 2023, por una supuesta lesión en el tobillo. En ese momento, Rozier aún jugaba para los Hornets.

Con esa información privilegiada, miembros de la red apostaron más de $200,000 dólares a que sus estadísticas serían inferiores a lo habitual. Rozier jugó apenas nueve minutos antes de retirarse del partido, y las apuestas se tradujeron en decenas de miles de dólares en ganancias.

Casas de apuestas en varios estados detectaron movimientos sospechosos en torno a ese partido. En apenas 46 minutos se registraron 30 apuestas por un total de $13,759 dólares, todas enfocadas en el “under” de puntos, rebotes y asistencias del jugador. La actividad fue tan inusual que las plataformas suspendieron las apuestas relacionadas con Rozier antes del inicio del juego.

“En algunos casos, los jugadores alteraron su desempeño o se retiraron de los juegos para asegurarse de que esas apuestas pagaran”, dijo.

“Rozier abandonó el partido después de apenas nueve minutos, y esas apuestas dieron sus frutos, generando decenas de miles de dólares en ganancias”, añadió.

Más de 30 arrestos por caso de apuestas vinculado a la NBA y la mafia italiana

Patel también confirmó que más de 30 personas fueron arrestadas como parte de una investigación que abarca fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión y vínculos con la mafia siciliana conocida como ‘La Cosa Nostra’.

Rozier es uno de los nombres más prominentes en una lista que incluye exjugadores, entrenadores y presuntos miembros de las familias criminales Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese. La NBA aún no ha emitido comentarios oficiales.

“El fraude es alucinante. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años. Uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en los Estados Unidos“, explicó.

Según Patel, este es el desenlace de una investigación que durante años se mantuvo bajo estricta confidencialidad. “El FBI entró y ejecutó justicia”, dijo Patel.

“No es popular perseguir a algunos de los acusados que perseguimos hoy, pero la justicia se imparte a ciegas (…) esta es la saga de tráfico de información privilegiada en la NBA. De eso se trata. Por eso vamos a recibir críticas”, concluyó.

El jugador de Miami Heat Terry Rozier en actual entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados por su presunta implicación en toda esta trama.

Rozier fue detenido en Florida horas después del encuentro entre Miami Heat y Orlando Magic, el cual no jugó por decisión técnica. Por su parte, Billups fue arrestado en Orengon.



