Javier Tebas, presidente de LaLiga, culpa al Real Madrid de la suspensión del juego en Miami

El presidente de LaLiga, Javier Tebas abordó el tema de la suspensión del Villarreal vs Barcelona en Miami, Estados Unidos y aseguró que no está entre los objetivos más importantes de la organización, pero aún así señaló algunas problemáticas.

Para Tebas, la UEFA y Real Madrid jugaron un papel clave para que el partido de LaLiga en Estados Unidos se suspendiera. El directivo sostuvo que no se siente perdedor por la decisión que se tomó para esta propuesta.

“Lo he dicho públicamente muchas veces: el partido en Miami no está ni entre los diez objetivos principales que tiene LaLiga. Lo he intentado y lo vamos a seguir intentando. Todo esto parte de un tema entre FIFA y Relevent en Estados Unidos, debe haber un acuerdo porque así se lo ha pedido Estados Unidos a la FIFA. No considero haber perdido, queda camino por recorrer”, dijo Tebas.

“Hay muchas circunstancias. El proceso no fue fácil en el 2018 y tampoco ahora. UEFA nos ha dicho que sí a regañadientes, los jugadores del Real Madrid diciendo que adulteran… Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando. Dice lo mismo”, agregó Javier Tebas sobre el tema.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL.

Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2025

Problemas entre Tebas y Real Madrid

Las tensiones entre Real Madrid y Javier Tebas no son tema nuevo, incluso en la temporada pasada crecieron por temas arbitrales y declaraciones que se hicieron entre ambas partes. La suspensión del Villarreal vs Barça en Miami representa otro conflicto.

Sobre ocultar las protestas de jugadores durante las transmisiones de LaLiga, Javier Tebas explicó que es un tema de línea editorial, en la que solo muestran lo que tenga que ver con el partido, y los movimientos en contra del duelo en Estados Unidos no cumplían con esos requisitos.

“La línea editorial es que todo lo que ocurre en el partido y tiene que estar relacionado con el mismo. Cuando ha habido un incidente o un espontáneo nunca hemos sacado las imágenes. Lo hemos mantenido. Teníamos que intentar que no se viese”, mencionó Tebas.

Con estas declaraciones, Tebas deja claro que no dejará de intentar llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos, pero reconoce que no será sencillo y ya apuntó a algunos responsables de que en esta ocasión no cumpliera su deseo.

Seguir leyendo:

Cancelan partido de LaLiga en Miami entre FC Barcelona y Villarreal “por incertidumbre”

DT del FC Barcelona descontento de jugar en Miami, a pesar de la millonaria suma que ganarán

LaLiga llevará el Villarreal vs. Barcelona a Miami