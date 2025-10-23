Nueva York invertirá más de $600 millones en renovar carreteras en 2026, anuncia Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este jueves una inversión “sin precedentes” para renovar docenas de carreteras estatales en todo el estado durante la temporada de construcción de 2026, informó la gobernación en un comunicado.

De acuerdo con el anuncio, el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT) destinará más de $600 millones de dólares a más de 180 proyectos de pavimentación que se completarán el próximo año, como parte del Plan de Capital quinquenal de $34,3 mil millones de dólares.

En total, los trabajos abarcarán casi 2,150 millas de carriles, representando la agenda anual de repavimentación más ambiciosa en la historia del NYSDOT.

“Como alguien que ha recorrido prácticamente cada kilómetro de cada carretera estatal de Nueva York, conozco de primera mano cada curva y cada bache, y el próximo año realizaremos una inversión sin precedentes para mejorar las carreteras estatales de Nueva York”, dijo la gobernadora Hochul.

“Los neoyorquinos verán a los equipos trabajando como nunca antes el próximo año, renovando las carreteras, mejorando la seguridad de los viajeros y sentando una base sólida para el desarrollo económico en todo el Empire State”, añadió.

La inversión, según la gobernación, se realiza gracias a los $800 millones de dólares adicionales obtenidos por la gobernadora en el último presupuesto estatal para reforzar los dos últimos años del Plan de Capital.

En total, se prevé que el programa de pavimentación del NYSDOT alcance más de 250 proyectos y una inversión conjunta cercana a $1,200 millones de dólares, lo que permitirá repavimentar más de 6,400 kilómetros de carriles en 2026.

Apoyo al plan

La comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Domínguez, destacó que el “histórico” anuncio de Hochul demuestra su compromiso de “invertir fundamentalmente en la reconstrucción de nuestra red vial para afrontar los retos del siglo XXI”.

Añadió que la agenda de pavimentación prevista para 2026 “facilitará la circulación por las carreteras de un extremo a otro del estado” y que inversiones como estas “son fundamentales para el futuro asequible, seguro y saludable que la gobernadora Hochul está construyendo para todos los residentes”.

Por su parte, la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, subrayó que “invertir en nuestra infraestructura fortalece la seguridad, apoya las economías locales y mejora la calidad de vida”, y expresó su agradecimiento a la gobernadora Hochul y a sus colegas de la Asamblea por hacer posible esta iniciativa.

