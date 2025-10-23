Ofertas en Walmart por $25 o menos: 10 disfraces para Halloween 2025
A través del sitio web de Walmart consigues todo tipo de disfraces para Halloween, con precios que ni siquiera superan los $25
Si quieres celebrar Halloween sin gastar tanto dinero en un disfraz, echa un vistazo ahora mismo a las ofertas que lanzó Walmart. Por $25 dólares, o incluso menos, puedes encontrar atuendos completos y de diferentes categorías: desde los más terroríficos hasta los más graciosos.
¿De qué quieres disfrazarte? ¿Alguna tendencia actual o prefieres un vestuario clásico de Halloween? Desde su sitio web, Walmart arroja todo tipo de opciones con precios que merece la pena aprovechar.
10 disfraces de Halloween por $25 o menos en Walmart
- Vampiress Gótica para Mujer (Talla S, 4/6)
Un disfraz clásico con estilo oscuro y elegante, ideal para quienes buscan un look de vampira tradicional. Precio: $24.97
- Pirata para Adulto (Talla Grande 44-46) – Cabaña
Incluye atuendo completo de pirata con detalles en negro, perfecto para quienes quieren lucir un estilo aventurero. Precio: $21.99
- Sacerdote para Adulto
Opción sencilla pero llamativa, ideal para fiestas temáticas o disfraces grupales. Precio: $21.58
- Boba Fett Qualux de Star Wars – Jazwares (Tamaño Estándar)
Para los fanáticos de Star Wars, este traje del legendario cazarrecompensas es una apuesta segura. Precio: $19.51
- Fireball Whisky de una Pieza para Adulto – Rasta Imposta (Tallas S-XL)
Un disfraz humorístico inspirado en la popular bebida. Perfecto para quienes buscan algo original y divertido. Precio: $24.97
- Prisionero de 15 Piezas – Mono Naranja con Accesorios Penales
Incluye mono, esposas y accesorios temáticos para lograr un look carcelario completo. Precio: $19.99
- Bata Negra de Harry Potter para Adulto
Inspirada en la saga mágica más famosa del cine, este disfraz es ideal para fanáticos de Hogwarts. Precio: $23.98
- Vikingo para Hombre – Seasons (Talla Única)
Incluye casco y detalles rústicos para lograr un aspecto de guerrero nórdico. Precio: $22.98
- Camisa de Commander Picard – Rubie’s Star Trek The Next Generation (Talla Pequeña)
Diseño fiel al uniforme del icónico comandante de Star Trek, ideal para fanáticos de la ciencia ficción. Precio: $24.99
- It Pennywise para Hombre (Talla Pequeña, 28-30)
Basado en el terrorífico payaso del universo de Stephen King, es una elección perfecta para quienes quieren dar miedo. Precio: $24.97