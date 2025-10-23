window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Ofertas en Walmart por $25 o menos: 10 disfraces para Halloween 2025

A través del sitio web de Walmart consigues todo tipo de disfraces para Halloween, con precios que ni siquiera superan los $25

El catálogo de disfraces de Walmart incluye opciones para niños y adultos, además de combinaciones para parejas.

El catálogo de disfraces de Walmart incluye opciones para niños y adultos, además de combinaciones para parejas. Crédito: Jayakri | Shutterstock

Avatar de Alberto Daniel Barboza

Por  Alberto Daniel Barboza

Si quieres celebrar Halloween sin gastar tanto dinero en un disfraz, echa un vistazo ahora mismo a las ofertas que lanzó Walmart. Por $25 dólares, o incluso menos, puedes encontrar atuendos completos y de diferentes categorías: desde los más terroríficos hasta los más graciosos.

¿De qué quieres disfrazarte? ¿Alguna tendencia actual o prefieres un vestuario clásico de Halloween? Desde su sitio web, Walmart arroja todo tipo de opciones con precios que merece la pena aprovechar.

10 disfraces de Halloween por $25 o menos en Walmart

  • Vampiress Gótica para Mujer (Talla S, 4/6)

Un disfraz clásico con estilo oscuro y elegante, ideal para quienes buscan un look de vampira tradicional. Precio: $24.97

  • Pirata para Adulto (Talla Grande 44-46) – Cabaña

Incluye atuendo completo de pirata con detalles en negro, perfecto para quienes quieren lucir un estilo aventurero. Precio: $21.99

  • Sacerdote para Adulto

Opción sencilla pero llamativa, ideal para fiestas temáticas o disfraces grupales. Precio: $21.58

  • Boba Fett Qualux de Star Wars – Jazwares (Tamaño Estándar)

Para los fanáticos de Star Wars, este traje del legendario cazarrecompensas es una apuesta segura. Precio: $19.51

  • Fireball Whisky de una Pieza para Adulto – Rasta Imposta (Tallas S-XL)

Un disfraz humorístico inspirado en la popular bebida. Perfecto para quienes buscan algo original y divertido. Precio: $24.97

  • Prisionero de 15 Piezas – Mono Naranja con Accesorios Penales

Incluye mono, esposas y accesorios temáticos para lograr un look carcelario completo. Precio: $19.99

  • Bata Negra de Harry Potter para Adulto

Inspirada en la saga mágica más famosa del cine, este disfraz es ideal para fanáticos de Hogwarts. Precio: $23.98

  • Vikingo para Hombre – Seasons (Talla Única)

Incluye casco y detalles rústicos para lograr un aspecto de guerrero nórdico. Precio: $22.98

  • Camisa de Commander Picard – Rubie’s Star Trek The Next Generation (Talla Pequeña)

Diseño fiel al uniforme del icónico comandante de Star Trek, ideal para fanáticos de la ciencia ficción. Precio: $24.99

  • It Pennywise para Hombre (Talla Pequeña, 28-30)

Basado en el terrorífico payaso del universo de Stephen King, es una elección perfecta para quienes quieren dar miedo. Precio: $24.97

En esta nota

Walmart Halloween
Trending
Contenido Patrocinado
Trending