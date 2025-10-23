Los dulces más populares (y los menos queridos) en EE.UU. para Halloween en este 2025

Halloween está a la vuelta de la esquina y con él llega el dilema más dulce del año: ¿cuántos caramelos comprar para no quedarte corto ni terminar con una montaña de sobras?

Cada octubre, millones de hogares en Estados Unidos se preparan para recibir a los pequeños disfrazados que tocan a la puerta con la famosa frase “¡trick or treat!”. Pero este 2025, la celebración promete romper récords de gasto y consolidar nuevas tendencias en los gustos azucarados del país.

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), el gasto familiar relacionado con Halloween alcanzará una cifra histórica: $13,100 millones de dólares, de los cuales $3,900 millones se destinarán solo a dulces. Esto representa un aumento considerable respecto a años anteriores y confirma que los estadounidenses están más dispuestos que nunca a invertir en mantener viva la magia, y el azúcar, de esta festividad.

Los dulces más populares de Halloween en 2025

El portal Innerbody Research analizó los datos de búsqueda de Google en los 50 estados y el Distrito de Columbia para determinar qué dulces lideran las preferencias este año. El resultado fue contundente: Starburst se consagró como el dulce más popular de Halloween 2025, conquistando a consumidores en 13 estados, entre ellos Florida, Illinois, Ohio, Carolina del Norte y Tennessee.

En segundo lugar se encuentran los Sour Patch Kids, unas gomitas ácidas que dominan en 8 estados, incluidos Michigan, Nueva Jersey, Maine y Virginia.

El tercer puesto lo ocupa el clásico Reese’s Peanut Butter Cup, una mezcla irresistible de chocolate y mantequilla de maní, seguido por los coloridos Skittles, preferidos en lugares como Georgia, Nebraska y Virginia.

Completan el top 10 de dulces más buscados en EE.UU.:

1) Starburst

2) Sour Patch Kids

3) Reese’s

4) Skittles

5) Sour Punch Straws

6) Jolly Ranchers

7) Swedish Fish

8) Twix

9) Blow Pops

10) Lifesavers

De esta lista, solo Reese’s y Twix pertenecen a la categoría de chocolate, lo que confirma una tendencia clara: los estadounidenses están priorizando los dulces frutales y ácidos sobre los tradicionales chocolates. La variedad, los colores y el sabor intenso parecen ser las claves del éxito en las canastas de Halloween de 2025.

El dulce preferido de Nueva York

En el estado de Nueva York, los datos revelan una preferencia especial por los Kit Kat, los tradicionales chocolates que se han vuelto símbolo de nostalgia y diversión para varias generaciones. Su popularidad también se debe a la combinación de chocolate crujiente y practicidad para repartir durante la tradicional noche de Halloween.

De cerca, también les siguen los Sour Patch Kids. Las tiendas locales ya reportan una alta demanda de estas gomitas agridulces, en todas sus presentaciones, desde las versiones tradicionales hasta las ediciones especiales con empaques de temporada.

Los dulces menos populares de 2025

No todos los caramelos corren con la misma suerte. El estudio de Innerbody también reveló cuál es el dulce menos querido de 2025: los Hot Tamales, unas golosinas picantes que, pese a su nombre llamativo, no logran conquistar los paladares más dulces. La excepción se encuentra en Nuevo México, donde sorprendentemente son uno de los favoritos.

En los últimos lugares de la lista aparecen otros nombres conocidos, como Salt Water Taffy, Milky Way y Blow Pops, a pesar de que estos últimos gozan de popularidad en un par de estados. También figura el clásico chicle Dubble Bubble, que parece haber perdido protagonismo, especialmente en Dakota del Sur y Nuevo México.

Un Halloween más dulce (y más costoso)

Con cifras récord en gasto y una clara inclinación hacia los sabores ácidos y frutales, Halloween 2025 se perfila como una de las celebraciones más dulces, y más caras, de los últimos años.

Ya sea que prefieras llenar tu canasta con Starburst, apostar por los ácidos Sour Patch Kids o mantenerte fiel al chocolate clásico, una cosa es segura: este 31 de octubre, la creatividad y el sabor volverán a ser los protagonistas de la noche más esperada del otoño en EE.UU.

