Premios Billboard de la Música Latina 2025: los looks que lucieron los famosos 

Una nueva entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se celebró este 23 de octubre en el Knight Center de Miami, Florida con una alfombra roja por la que desfilaron artistas y también algunas personalidades de la cadena de televisión Telemundo, encargada de la transmisión del evento.

En esta oportunidad, brillaron algunas celebridades como Peso Pluma y Kenia Os, quienes disfrutan de su romance y no dudan en mostrar en distintos eventos lo enamorados que están.

Kenia Os y Peso Pluma, una de las parejas del momento, en Premios Billboard de la Música Latina 2025. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

La cantante mexicana lució un vestido de transparencias, con un corte en V, que la ayudó a presumir su figura y un estilismo sencillo para que fuera la prenda la que se robara el protagonismo. Su novio, por su parte, llevó un atuendo elegante, pero no tan formal para la ocasión, imprimiéndole así su estilo juvenil a irreverente.

La participación de la pareja fue una de las más comentadas en redes. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

Otra figura de la música que se vio en la alfombra roja fue Daddy Yankee, el artista apostó a un traje negro, con algunos detalles brillantes, que le hicieron destacar antes de la entrega de los galardones.

Daddy Yankee en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

La apuesta de Olga Tañón fue la elegancia y para esto llevó un vestido bastante sobrio, que consistió en una columna blanca llena de pedrería.

Olga Tañón fue una de las más elegantes de la noche. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

Andrea Meza fue para muchos una de las mejor vestidas de esta edición, ya que se arriesgó con un corte poco convencional, en el que además se combinó el blanco y el negro para darle una estampa espectacular a la Miss Universo 2020.

Andrea Meza llevó uno de los atuendos más arriesgados en esta edición. Crédito: Rolando Rodríguez | Telemundo

Y, si de aciertos hablamos, lo mismo ocurrió con Aleyda Ortiz, quien llevó un sensual atuendo para la ceremonia y decidió que el atuendo fuera todo de color blanco.

Aleyda Ortiz, presentadora del programa En Casa con Telemundo. Crédito: Mezcalent

El presentador de televisión Carlos Adyan, por su parte, lució un traje de color verde con el que rompió un poco con los acostumbrados colores que suelen llevar a este tipo de premios.

Carlos Adyan lució un color llamativo para los Premios Billboard Latinos 2025. Crédito: Mezcalent

Las creadoras de contenido decidieron llevar una propuesta un poco más osada, como la de Aleska Génesis, quien vistió con un intenso color mostaza en una prenda que tenía un corte vertiginoso. El toque adicional fue una peluca amarilla con el que buscaba un aspecto glam para la noche.

Aleska Génesis, modelo venezolana y exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

Otra personalidad bastante mediática que acudió es Isabella Ladera. La modelo venezolana lució un atuendo de colores tierra y metálicos con el que pudo presumir su figura y exuberante belleza.

Isabella Ladera, creadora de contenido, decidió usar colores tierras y metálicos. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

Manelyk González, por otro lado, acudió con un atuendo negro, que se caracterizó por una cruz en la parte frontal, que llamó bastante la atención.

Manelyk González con un look brillante en Premios Billboard Latinos 2025. Crédito: Rolando Rodríguez | Mezcalent

Una personalidad de este año que también acudió a la ceremonia fue Caramelo, ganador de La Casa de los Famosos All-Stars. El dominicano lució un traje de color azul, con elementos coloridos y unos puños que rompieron con el estilo acostumbrado.