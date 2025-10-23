Premios Billboard de la Música Latina 2025, en vivo: ganadores y el minuto a minuto

Este jueves 23 de octubre, el James L. Knight Center de Miami se viste de gala para recibir a las más grandes estrellas de la música en los premios Billboard de la Música Latina 2025, un evento que reconoce a los artistas más destacados del último año en un total de 49 categorías.

En esta edición, Bad Bunny se consolida nuevamente como el máximo favorito al encabezar la lista de nominados con 27 menciones. Al puertorriqueño le siguen Fuerza Regida, con 15 nominaciones; Rauw Alejandro, con 14; Karol G y Tito Double P, con 10 cada uno; y Peso Pluma, quien compite en 9 categorías.

La gala será conducida por la cantante colombiana Goyo, exintegrante del grupo ChocQuibTown, y el reconocido presentador Javier Poza. Los espectadores podrán disfrutar de la transmisión a partir de las 8PM/7C por Universo, Peacock, la app de Telemundo, y en toda América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Durante la velada varios artistas como Peso Pluma, Karol G, Feid, Laura Pausini y Myke Towers, entre otros, ofrecerán actuaciones en vivo en el escenario.

Uno de los momentos más esperados será el regreso de Daddy Yankee, quien, tras anunciar su retiro en 2023, vuelve a los escenarios de los Billboard Latin Music Awards 2025 para estrenar su nuevo tema, “Sonríele”.

Con artistas de distintos géneros y países, los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se consolidan como una de las citas más importantes para la música en español.

Sigue en vivo los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en El Diario.

