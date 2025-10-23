Serena Williams se declara “fan incondicional” de Carlos Alcaraz

La extenista estadounidense Serena Williams expresó su admiración por Carlos Alcaraz en la antesala de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, galardón que le será otorgado este viernes por su excepcional trayectoria y su compromiso con la igualdad.

“Cuando juega, le llamo y le digo: ‘Qué bien, estaba yo animándote!’”, reveló Williams en una rueda de prensa desde Oviedo, donde se declaró “fan incondicional” del joven murciano de 22 años.

La exnúmero uno del mundo aseguró que Alcaraz, poseedor de seis títulos de Grand Slam, tiene potencial para igualar o incluso superar los registros históricos de Novak Djokovic (24), Rafael Nadal (22) y Roger Federer (20), ya que “los récords están ahí para superarlos”.

Reconocida como una de las mejores tenistas de todos los tiempos, Williams cerró su carrera profesional en 2022 con un palmarés de 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam y cuatro medallas de oro olímpicas.

La ceremonia de entrega del premio se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidida por los reyes de España y la princesa Leonor.

“Sé mucho del tenis español”, añadió la exjugadora, subrayando la constancia y el talento de los deportistas del país, quienes “llevan muchos años en los puestos altos de este deporte”.

