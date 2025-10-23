“Sigue en recuperación”: abogado de Mark Sánchez tras 19 días del apuñalamiento en Indianápolis

Luego de 19 días del incidente de apuñalamiento y agresión en el que se vio en vuelto Mark Sánchez en Indianápolis, su abogado ofreció una actualización sobre su estado de salud. Tim Delaney confirmó que el exjugador de New York Jets “aún se está recuperando” de las heridas que sufrió.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Delaney informó a un juez del condado de Marion, Indiana, sobre el estado de salud de Sánchez durante una audiencia preliminar celebrada el pasado miércoles.

Sánchez no pudo acudir a la audiencia debido a que sigue convaleciente por las heridas generadas por la puñalada sufrida hace casi 20 días. En este sentido, el letrado se mostró agradecido ante el juez por haber eximido a su cliente de asistir al proceso.

Sánchez sufrió heridas en el torso durante un altercado con un conductor de camión de reparto el pasado 4 de octubre en Indianápolis.

Las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares.

Mark Sánchez tuvo una carrera notable como mariscal de campo en la NFL. Nacido en Long Beach, California, el 11 de noviembre de 1986, Sánchez se destacó desde joven en Mission Viejo High School, donde llevó a su equipo a un récord de 27-1.

Fue seleccionado en el puesto 5 del Draft 2009 por los Jets, convirtiéndose en uno de los quarterbacks novatos más mediáticos. En sus dos primeras temporadas, llevó al equipo a las Finales de la Conferencia Americana (AFC). Tras retirarse, se convirtió en analista de color para FOX Sports, cubriendo partidos de la NFL.



