Sale a la luz video extendido de Mark Sánchez previo al apuñalamiento en Indianápolis

Un nuevo video extendido muestra cómo Mark Sánchez pasó unos 20 minutos deambulando y tambaleándose por las calles de Senate Avenue y West Washington Street en Indianápolis, antes del violento altercado en el que terminó apuñalado e hiriendo a un camionero de casi 70 años.

La grabación de las cámaras de seguridad fue obtenida y difundida por la cadena TMZ Sports. En las imágenes se muestra toda la secuencia. Desde que aparece el exjugador de New York Jets cerca de las 12:05 de la madrugada, la llegada del camión de Perry Tole y la huida de Sánchez cerca de las 12:30.

En el audiovisual se aprecia justo el momento en el Tole llega en su camión conduciendo y entra a un callejón donde aparentemente se encontró con Sánchez. Durante siete minutos, ambos quedando fuera del campo de visión.

Posteriormente, lo que se vuelve a ver en las cámaras es a Sánchez saliendo del callejón ensangrentado y tambaleándose antes de entrar a un bar donde finalmente pidió ayuda. Esta parte del video fue la primera en salir a la luz la semana pasada.

Según la versión policial, entre las 12:25 y 12:30 ocurrió el episodio violento entre Sánchez y Tole. A las 12:47, las cámaras muestra la llegada de la Policía de Indianápolis y el Departamento de Bomberos para precintar la zona y socorrer a Tole.

Detención de Mark Sánchez y apuñalamiento

El pasado sábado por la noche, Mark Sánchez irrumpió en el vehículo de Perry Tole, un repartidor de aceite comestible. El exjugador exigía que movieran el auto y alegó haber hablado con el gerente del hotel.

El conductor, al notar su estado de ebriedad, intentó llamar a su supervisor, pero fue bloqueado, lo que desató una pelea. El forcejeo escaló y Sánchez habría arrojado al conductor contra una pared y luego al suelo.

Este respondió con gas pimienta y, al ver que seguía avanzando, lo apuñaló varias veces. El exjugador logró huir hasta un bar cercano, donde recibió primeros auxilios antes de ser trasladado en ambulancia.

El pasado lunes, las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares.



