¡Donas gratis! Krispy Kreme lanza la Frankendough Dozen y promociones de Halloween

Solo por dos días, 22 y 23 de octubre, Krispy Kreme estará ofreciendo una colección de donas con glaseado verde pistacho: la “Frankendough Dozen” a $13, que consiste en 10 Frankendoughnuts, 1 Frank Doughnut y 1 Francine Doughnut.

Las Frankendoughnut, son donas Glaseado Original verde con líneas decorativas de glaseado verde de Halloween. Mientras que las Frank Doughnut son donas bañada en glaseado verde de Halloween, con media capa de crujiente de galleta de chocolate y una puntada decorativa.

Y la Francine Doughnut, una dona bañada en glaseado verde de Halloween, con media capa de crujiente de galleta de chocolate y una mecha decorativa de cabello blanco.

Los clientes puedes adquirir las ofertasen tienda, autoservicio, o en línea para recoger y entregar con un límite de dos por cliente.

Otras ofertas espeluznantes (Scary Sharies)

De viernes a domingo (24 al 26 de octubre) puedes llevar docenas de original glazed a $2 con la compra de cualquier docena a precio regular. Para obtenerla en tienda, solo debes decir “Scary Good”; para pedidos en línea/app, usar SCARYGOOD. El límite es de una por cliente.

Dona gratis por disfraz

Para el sábado 25 de octubre y nuevamente el 31 de octubre (Halloween), los clientes que vayan disfrazados reciben un donut Original Glazed® o un donut clásico gratis, sin necesidad de compra. Este obsequio aplica a todas las tiendas participantes de EE. UU.

Colección ¡Truco o Trato!

Además, está disponible la colección que incluye cuatro donas completamente nuevas: Bolsa de Dulces, Casa de Galletas y Dulces, Calabaza y Chispa Espeluznante, empaquetadas en una caja especial de doce unidades con temática de Halloween.

