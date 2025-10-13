Halloween: los estadounidenses comprarán más de 340 millones de kilos de dulces este 2025

Halloween puede ser sinónimo de disfraces, calabazas y casas embrujadas, pero para la mayoría de los estadounidenses, la festividad se reduce a una sola cosa: los dulces. Octubre es, sin duda, el mes más dulce del año en Estados Unidos, y una nueva encuesta reveló que la fiebre por el azúcar alcanza cifras sorprendentes.

Según un estudio de Talker Research en colaboración con HI-CHEW, un hogar promedio en el país compra 4,5 bolsas de dulces durante la temporada de Halloween. Además, el 48% de los consumidores opta por las versiones grandes o de tamaño especial, lo que multiplica el volumen total de golosinas adquiridas.

Considerando que existen 132,6 millones de hogares en EE.UU., la cifra total equivale aproximadamente a 340 millones de kilos de dulces comprados cada octubre. Para dimensionarlo, el estudio lo traduce en el peso equivalente a 33,900 millones de murciélagos o 62,16 millones de calabazas de Halloween, una imagen tan divertida como reveladora sobre la magnitud del consumo.

Utah, el estado más dulce del país

La encuesta, realizada entre 5,000 estadounidenses de los 50 estados, encontró que los hábitos de consumo de dulces varían de región en región, aunque todos comparten una pasión por esta tradición. Utah encabeza la lista como el estado donde más personas disfrutan de los dulces en esta temporada: el 85% de los residentes afirma comerlos durante octubre.

Le siguen de cerca Idaho y Maine, con un 84% de participación, confirmando que el clima frío no es impedimento para disfrutar de una barra de chocolate o una bolsa de caramelos.

El estudio también muestra que los dulces no son solo una compra impulsiva o dirigida a los niños. Para muchos adultos, representan una parte esencial de las celebraciones, una forma nostálgica de revivir la infancia o simplemente un placer estacional que acompaña la decoración, las películas de terror y las fiestas temáticas.

El chocolate, rey indiscutible del Halloween

Cuando se trata de preferencias, el chocolate mantiene su reinado absoluto. El 86% de los estadounidenses lo elige como su dulce favorito, superando ampliamente a otras opciones. Las marcas tradicionales siguen dominando las bolsas de “trick-or-treat”, pero cada año se suman nuevas versiones temáticas y ediciones limitadas que impulsan las ventas.

En segundo lugar, se encuentran los caramelos masticables, con un 53% de preferencia, mientras que los sabores frutales ocupan el tercer lugar con un 43%. No obstante, el estudio detalla que algunos estados muestran inclinaciones muy particulares: Utah lidera en caramelos masticables (70%), mientras que Mississippi es el territorio más aficionado a los dulces frutales, con un 60% de consumidores fieles.

El chocolate sigue siendo el dulce preferido para dar y recibir en Halloween. (Foto: Shutterstock)

Estos patrones reflejan no solo diferencias regionales, sino también una diversidad cultural y generacional. Los niños tienden a preferir los caramelos de textura blanda y colores intensos, mientras que los adultos se inclinan por los chocolates premium o las combinaciones de sabores salados y dulces.

Los neoyorquinos, expertos en repartir dulces

Entre los datos más curiosos del estudio destaca el comportamiento de los neoyorquinos, que parecen tomarse muy en serio la tradición del “trick-or-treat”. El 46% afirma que, si pudiera elegir, solo repartiría su dulce favorito, aunque un 32% prefiere una mezcla equilibrada para agradar a todos los visitantes.

Durante la noche de Halloween, los encuestados aseguraron recorrer un promedio de 4 vecindarios, permanecer fuera más de 4 horas y llevar consigo al menos 3 bolsas para recolectar golosinas. Esto demuestra que, más allá de la edad o el lugar, Halloween sigue siendo una celebración de comunidad y diversión compartida.

Dulces, nostalgia y nuevas tendencias

El portavoz de Morinaga America, Inc., empresa detrás de HI-CHEW, destacó que los resultados de la encuesta reflejan el fuerte lazo emocional que los estadounidenses tienen con esta festividad.

“Es evidente que Halloween ocupa un lugar especial en el corazón de los estadounidenses, sin importar cómo elijan celebrarlo”, señaló. “Más de la mitad de los consumidores disfrutan combinando sus dulces favoritos con nuevas y emocionantes opciones cada octubre”.

Este año, además, las tendencias apuntan a un crecimiento en los dulces con sabores exóticos o mezclas innovadoras, como frutas tropicales, chile o versiones veganas de los clásicos caramelos. También se observa un aumento en las compras tempranas, motivadas por promociones y por la intención de evitar la escasez en los días previos al 31 de octubre.

Una tradición que une generaciones

Para muchos estadounidenses, Halloween no solo representa una oportunidad para disfrazarse o decorar sus casas, sino también una fecha para compartir momentos dulces en familia. En tiempos de inflación y aumento de precios, las bolsas de caramelos continúan siendo uno de los placeres más accesibles y simbólicos de la temporada.

Ya sea en las calles de Nueva York, los suburbios de Ohio o las comunidades rurales de Utah, el sonido de los envoltorios y las risas de los niños siguen marcando el ritmo de la noche más espeluznante del año.

En definitiva, el estudio confirma que los dulces son el corazón del Halloween estadounidense, una costumbre que combina sabor, nostalgia y comunidad. Con cientos de millones de kilos de golosinas compradas cada octubre, parece claro que, cuando se trata de celebrar el miedo, Estados Unidos prefiere hacerlo con azúcar.

