Anciana baleada dentro de una pizzería en NJ; hombre mayor arrestado

Una mujer de 89 años recibió un disparo en la pierna dentro de una pizzería cuando el arma de un cliente se disparó en Nueva Jersey.

William H. Schmieding, de 70 años, fue arrestado el lunes tras disparar al parecer accidentalmente dentro del restaurante “Frank’s Pizza” en Flanders, según la Fiscalía del condado Morris.

La Policía de Mount Olive Township acudió al lugar de los hechos en la Ruta 206, donde localizaron a la mujer con una herida de bala en la pierna izquierda. Fue trasladada a un hospital cercano en condición estable, reportó Daily News.

Una investigación posterior determinó que Schmieding estaba comiendo en el restaurante con amigos cuando decidió desenfundar su pistola Smith & Wesson Bodyguard y vaciarla de municiones. Entonces el arma disparó una bala que impactó a la víctima en la pierna.

Si bien Schmieding tiene permiso para portar armas de fuego, fue acusado de agresión con agravantes, portación prohibida de armas de fuego y violación de los requisitos de portación segura de armas de fuego.

El martes se encontraba recluido en el Centro Correccional del condado Morris a la espera de futuros procedimientos judiciales. No se divulgó más información, pero las autoridades indicaron que la investigación continuaba

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia armada es constante en el área triestatal. Horas después de este incidente, la mañana del martes también en Nueva Jersey Teshan Rogers, joven de 27 años, murió baleado al enfrentarse armado a la Policía de Jersey City. A principios de este mes un niño de 14 años fue acusado de homicidio tras presuntamente disparar a un joven cerca de un parque en Mount Holly, Nueva Jersey en septiembre, según la Fiscalía del condado Burlington.