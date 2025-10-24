Cómo preparar en tu propia casa el Pumpkin Spice Latte de Starbucks
Aprende a preparar el icónico Pumpkin Spice Latte de Starbucks en casa, siguiendo la receta completa que ofrece la propia franquicia
Cuando llegan los últimos días de octubre, el aroma del Pumpkin Spice Latte invade las cafeterías de Starbucks, anunciando la víspera de Halloween. Sin embargo, ya no hace falta salir de casa para disfrutarlo, porque la propia franquicia ofrece el método para elaborarlo.
Con algunos ingredientes sencillos y un poco de paciencia, puedes preparar esta icónica bebida por tu cuenta y disfrutar su sabor especiado con calabaza.
Te guiamos en el proceso completo, apoyados con la receta oficial compartida por Starbucks en su página web.
Cómo preparar el Pumpkin Spice Latte de Starbucks
Ingredientes
Para una taza de Pumpkin Spice Latte casero vas a necesitar:
- 1 cápsula de tu café preferido (si es de Starbucks, mejor)
- 1 taza de leche entera
- 3 cucharadas de jarabe casero de especias de calabaza
- ½ taza de crema batida
- 1 pizca de especias para pastel de calabaza (para decorar)
El jarabe casero puedes hacerlo tú mismo mezclando puré de calabaza, azúcar morena, canela, jengibre y nuez moscada en una olla a fuego bajo hasta que espese.
Manos a la obra:
- Calienta y espuma la leche
Calienta la leche a unos 140°F (60°C), sin dejar que hierva. Puedes hacerlo en una estufa o microondas, revolviendo ocasionalmente.
Si tienes una prensa francesa o espumador, úsalo para airear la leche: sube y baja el émbolo durante unos 30 segundos hasta que duplique su volumen.
- Prepara el café
Haz un espresso fuerte con tu máquina de café o una cafetera moka de estufa. La clave es obtener una base aromática que contraste con la dulzura del jarabe.
- Mezcla el jarabe con el espresso
En tu taza favorita, agrega las tres cucharadas de jarabe casero y vierte el espresso caliente. Revuelve bien para combinar sabores.
- Agrega la leche espumada
Llena la taza con la leche caliente y espumosa hasta tres cuartas partes. Luego, cubre con una generosa capa de crema batida.
- El toque final
Espolvorea una pizca de especias para pastel de calabaza encima. Este detalle no solo aporta aroma, sino también ese toque visual que le hace tan llamativo. ¡A disfrutar!