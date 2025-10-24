El mejor horario para pedir dulces en Halloween 2025 en EE.UU.

El 31 de octubre se acerca y con él, una de las noches más esperadas del año por los niños: Halloween, la fecha en la que disfraces, linternas y dulces se convierten en protagonistas de calles y vecindarios.

Sin embargo, más allá de la diversión, las autoridades de distintos estados coinciden en una prioridad común: mantener la seguridad. Por eso, han emitido recomendaciones sobre los horarios más seguros para realizar el tradicional “Trick-or-Treat” en todo Estados Unidos.

¿A qué hora comienza el “Trick-or-Treat” en 2025?

Aunque los horarios varían ligeramente según la región, la mayoría de las ciudades estadounidenses siguen una pauta similar. De acuerdo con la National Safety Council (NSC), el mejor momento para salir a pedir dulces se ubica entre las 17:30 y las 20:30 horas, cuando aún hay algo de luz natural, las calles están activas y hay presencia policial o vecinal.

La Asociación Nacional de Jefes de Policía (IACP, por sus siglas en inglés) recomienda iniciar la actividad justo después de la jornada escolar, en torno a las 17 horas, especialmente para los niños pequeños. A medida que oscurece, se aconseja reducir los recorridos y regresar a casa antes de las 21 horas, cuando la visibilidad disminuye y aumenta el tránsito nocturno.

En zonas rurales o suburbios, donde las distancias son mayores y la iluminación puede ser limitada, las autoridades sugieren comenzar incluso a las 16:30 horas para aprovechar la luz del atardecer. En contraste, las grandes ciudades, con calles iluminadas y vecindarios densamente poblados, suelen extender el Trick-or-Treat hasta las 21:00 o 21:30 horas, siempre bajo supervisión adulta.

Las autoridades recomiendan, tanto a chicos como a grandes, regresar a casa antes de las 22 horas, tras una tarde-noche divertida de Halloween. (Foto: Charlie Riedel/AP)

El horario ideal en Nueva York

En Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas para celebrar Halloween, las autoridades municipales y la NYPD recomiendan que los niños comiencen a pedir dulces desde las 16:30 o 17 horas (ET), y concluyan no más tarde de las 20:30 horas.

Los vecindarios familiares, como Park Slope en Brooklyn o Upper West Side en Manhattan, organizan sus recorridos de manera temprana para aprovechar la luz del día y garantizar la seguridad. Según el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York, muchas calles incluso se cierran parcialmente al tráfico entre las 16 y las 20:horas (ET), creando un ambiente controlado y seguro.

Los 5 mejores lugares para pedir dulces en Nueva York

Nueva York se ha consolidado como una de las ciudades más festivas del país en Halloween. Estos son los 5 mejores sitios para pedir dulces en 2025, según recomendaciones locales y comunidades vecinales:

1) Park Slope (Brooklyn): Uno de los barrios más seguros y familiares. Las calles se decoran y las casas compiten por tener las fachadas más creativas.

2) Upper West Side (Manhattan): Entre las calles 69 y 80, cientos de familias salen cada año con disfraces coordinados y bolsas llenas de caramelos.

3) Astoria (Queens): Combina tradición y diversidad cultural. Además de dulces, algunos vecinos ofrecen golosinas típicas internacionales.

4) Staten Island’s Historic Richmond Town: Recrea un Halloween al estilo antiguo, con decoraciones temáticas y recorridos familiares.

5) Jackson Heights (Queens): Ideal para quienes buscan una experiencia multicultural. Las tiendas y restaurantes locales se suman a la fiesta.

Consejos para una noche segura

Para que la experiencia del Trick-or-Treat sea divertida y sin contratiempos, los expertos recomiendan preparar con anticipación algunos elementos básicos:

* Linternas o barras luminosas: esenciales para caminar por calles oscuras.

* Cintas reflectantes en el disfraz: aumentan la visibilidad ante los vehículos.

* Bolsas adicionales: los niños suelen llenar rápido sus recipientes principales.

* Botellas de agua: mantenerse hidratado es importante, especialmente en recorridos largos.

Las autoridades también insisten en revisar los dulces recolectados antes de consumirlos y evitar aquellos que estén abiertos o sin envoltura. Además, los niños menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto, y los mayores deben mantener comunicación constante por teléfono.

