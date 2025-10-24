Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en productividad durante su paso por España, según estudio

Un estudio académico realizado por las universidades de Extremadura y Complutense de Madrid concluyó que Cristiano Ronaldo tuvo un impacto más alto en productividad y eficiencia que Lionel Messi durante sus respectivas etapas en el Real Madrid y el FC Barcelona.

La investigación, elaborada por los profesores de Economía Aplicada José María Cordero (UEx) y Daniel Santín (UCM), aplicó por primera vez al fútbol una metodología usada habitualmente para medir la eficiencia en instituciones como hospitales, centros educativos y administraciones públicas.

El análisis abarca a todos los futbolistas que han vestido las camisetas del Real Madrid y del Barcelona entre 1955 y 2024, periodo que coincide con la era moderna de las competiciones europeas. Según los resultados, los jugadores blancos registraron mejores niveles de productividad en las posiciones de portero y centrocampista, mientras que los defensas de ambos equipos mostraron un rendimiento similar. En cambio, los delanteros del Barça fueron, en promedio, más eficientes que los del conjunto merengue.

En la portería, el estudio destaca a Keylor Navas como el más eficiente en la historia reciente del Real Madrid, gracias a los títulos internacionales logrados en sus cinco temporadas en el club. En el Barcelona, el mejor evaluado fue Carlos Busquets, guardameta que conquistó 12 títulos nacionales y cuatro internacionales en poco más de 100 partidos.

En defensa, los nombres más productivos fueron Ronald Koeman y Fernando Hierro, reconocidos por su aporte goleador y su influencia directa en los títulos de sus equipos.

En el ataque, los resultados confirman lo evidente: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaron ampliamente los indicadores de productividad y eficiencia. Sin embargo, el estudio subraya que el impacto del portugués fue más determinante para el rendimiento global del Real Madrid que el de Messi para el Barcelona.

