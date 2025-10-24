Barcelona recupera a De Jong y Christensen, pero Raphinha no llegará al Clásico en el Bernabéu

El Barcelona recibió buenas noticias a dos días del Clásico ante el Real Madrid. Frenkie de Jong y Andreas Christensen se reincorporaron este viernes a los entrenamientos junto al resto del plantel, luego de superar una indisposición gastrointestinal que les había impedido ejercitarse durante la semana.

Sin embargo, Jules Kounde y Raphinha no participaron en la sesión. El defensor francés sufrió un golpe que lo mantuvo al margen, aunque el cuerpo técnico confía en que podrá estar disponible para el duelo del domingo en el Santiago Bernabéu.

El caso de Raphinha es más delicado. El atacante brasileño, lesionado en el bíceps femoral desde el 25 de septiembre, había trabajado los últimos días con el grupo con la esperanza de reaparecer en el Clásico, pero este viernes volvió a ausentarse. Todo apunta a que no llegará a tiempo para el compromiso correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports.

En la práctica también participaron varios jugadores del Barça Atlètic: Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Toni Fernández, Xavi Espart y Quim Junyent, quienes reforzaron el trabajo táctico y físico del primer equipo.

El conjunto azulgrana volverá a entrenarse el sábado, jornada en la que el segundo entrenador, Marcus Sorg, ofrecerá una rueda de prensa mientras se espera la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre el recurso presentado por el club para anular la sanción de un partido impuesta a Hansi Flick, expulsado por protestar en el encuentro ante el Girona.

Esta será la tercera instancia a la que acude el Barcelona, tras recibir previamente respuestas negativas tanto del Comité de Disciplina como del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol.

