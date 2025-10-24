Lamine Yamal recibe elogios de una leyenda del Real Madrid

El legendario futbolista español del Real Madrid y actual exentrenador del equipo B del club, Raúl González Blanco, compartió su opinión sobre el joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien ha estado brillando en el campo de juego desde su debut y se ha convertido en una de las mayores promesas de Europa.

Estas declaraciones las realizó durante su participación en el Desafío Nacex, un torneo de pádel benéfico a favor de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, donde aseguró que el atacante de 18 años está “rompiendo muchas barreras”, demostrando un talento y una capacidad en el terreno de juego que, según él, “muy pocos han logrado”.

Sin embargo, también fue realista y señaló que el joven talento blaugrana aún debe “consolidar todo lo que está haciendo” para alcanzar su verdadero potencial dentro del deporte.

“Es un gran jugador (Lamine), está rompiendo muchas barreras, y dentro del terreno de juego está haciendo cosas que muy pocos han hecho. Es muy joven y ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo. Creo que puede ser un jugador muy importante para su club ahora mismo y también para la selección española”, explicó el exfutbolista.

Raúl, quien acumuló un total de 741 partidos oficiales con el Real Madrid entre 1994 y 2010, reflexionó sobre el próximo clásico entre su antiguo club y el Barcelona, programado para el 26 de octubre. A pesar de los vaivenes en el rendimiento de ambos equipos, Raúl consideró que los clásicos tienen una atmósfera única que los hace impredecibles.

“Creo que da un poco lo mismo cómo se llegue, un clásico es un partido siempre especial. Creo que el Real Madrid, al jugar en casa y estar con su afición, es un poco más favorito, pero se va a encontrar un gran equipo enfrente”, comentó.

Para finalizar, el legendario futbolista español habló sobre el papel del portero Thibaut Courtois, quien se ha ganado el puesto de titular dentro del Real Madrid desde su llegada en 2018. Al ser comparado con el legendario Iker Casillas, el exdelantero madridista evitó entrar en comparaciones directas, resaltando el legado de Casillas como uno de los más grandes en la historia del club.

“Casillas es Casillas, es un mito del Real Madrid, y Courtois lo está haciendo muy bien, está haciendo grandes cosas y el tiempo pondrá cada uno en su lugar”, concluyó Raúl.

De esta manera, el exjugador de la selección española dejó claro su respeto tanto por la figura de Casillas como por la del belga Courtois, mientras reconoce el impacto que el joven Lamine Yamal está teniendo en el fútbol actual.

Sigue leyendo:

–Pau Cubarsí apuesta por la filosofía del Barcelona ante el Real Madrid

–Brian Rodríguez: “Contento por seguir perteneciendo al Club América”

–Marcus Rashford sobre Barcelona: “No estamos en nuestro mejor momento”