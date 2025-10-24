Doblete de Messi comandó la victoria del Inter Miami ante Nashville en los playoffs de la MLS

Con el argentino Lionel Messi como gran figura, el Inter Miami derrotó 3-1 a Nashville SC en el Chase Stadium por la primera ronda de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Con dos goles del astro rosarino y uno del cordobés Tadeo Allende, el equipo comandado por Javier Mascherano quedó a una victoria de avanzar a las semifinales de la Conferencia Este. El próximo sábado 1 de noviembre se jugará el segundo cruce en el Geodis Park.

Messi, quien recientemente renovó hasta diciembre de 2028, recibió la Bota de Oro que lo acredita como el máximo anotador de la liga estadounidense en esta temporada.

28 games. 29 goals. One Audi Golden Boot.



Another trophy for Leo Messi’s collection. 🏆 pic.twitter.com/b6b71FGLVk — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

Messi y Tadeo Allende los goleadores del Inter Miami

En un partido equilibrado durante los primeros 15 minutos en el que Nashville estuvo al borde de convertir el primer gol tras una grosera falla de Noah Allen que dejó mano a mano con Rocco Ríos Novo a Jacob Shaffelburg, fue el Inter Miami el que golpeó primero con el rey de la noche: Lionel Messi.

A los 19 minutos, el homenajeado en la previa con la Bota de Oro abrió el marcador de “palomita” tras conectar de cabeza un centro preciso de Luis Suárez, quien había recibido un pase de Messi en el comienzo de la jugada.

Messi magic in Game One! 💥



What a start for @InterMiamiCF. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/6ugOORVHGT — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

En el segundo tiempo, el juego se estancó hasta el minuto 62 en el que Tadeo Allende conectó de cabeza un centro de Ian Fray desde la banda derecha para aumentar la diferencia en favor del local. El cordobés, que anotó su gol número 16 en el elenco rosado, tuvo el tercer tanto a su merced, pero cabeceó torcido un envío de De Paul.

Ian Fray to Tadeo Allende to make it 2-0!



The hosts are up in Game One.



📺 Apple TV & FS1: https://t.co/4kHGgd1eHs // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/NuHo1uj1Sg — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

En tiempo de descuento, Messi selló el marcador al aprovechar un error entre el arquero de Nashville y un defensor para anotar su segundo tanto personal y el 3-0 para Inter Miami. Quedó una emoción más con el descuento de Hany Mukhtar, de tiro libre, para los amarillos.

Easy as you like for Leo.



A postseason brace for Messi in Game One! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/h58M9JNhTf — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

Con una victoria más, Las Garzas avanzarán de fase, donde podrían cruzarse con FC Cincinnati o Columbus Crew. Cabe recordar que de haber empate, el ganador deberá definirse en tiros desde el punto de penal.

