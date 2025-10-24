Emilio Estefan respalda a Bad Bunny en el halftime del Super Bowl 2026

Bad Bunny será el cantante que se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl, que será el 8 de febrero de 2026, y desde entonces, los comentarios en contra no se han hecho esperar. Por ello, Emilio Estefan reaccionó a la situación y considera justo que le den una “oportunidad” dado lo que ha venido haciendo en su carrera musical.

“He trabajado en tres halftime Super Bowl, en tres Olimpiadas, he producido para seis presidentes de los EE. UU., 48 eventos en la Casa Blanca, pero hay que tener oportunidades. Por ejemplo, Bad Bunny, que tiene un éxito increíble y que ya estuvo en el Super Bowl con Shakira y Jennifer, ha creado una noticia muy grande. Estoy muy contento de lo que él hizo por Puerto Rico, por su país, y tenemos que tener oportunidades en diferentes idiomas. O sea, es algo normal”, dijo Estefan en la Semana Billboard de la Música Latina 2025.

El reconocido productor musical ve normal que un idioma diferente al inglés se presente en un evento de esta magnitud, lo que considera una oportunidad para que el mundo vea de lo que son capaces de realizar los latinos con esfuerzo y dedicación. Por ello, no desea que los más pequeños de la casa crean que están alejados de cumplir sus sueños en EE.UU.

“Lo más importante para mí es que vean el valor de los latinos que hemos venido a contribuir, que hemos venido a trabajar, y el agradecimiento que tenemos de estar en el mejor país del mundo. No quiero que un niño piense que no tiene oportunidades en este gran país”, añadió.

Gloria Estefan también reaccionó a la participación que tendrá Bad Bunny y expresó que si hay algo que le agradece a EE. UU. no es solamente el hecho de tener tantos años viviendo ahí y haber crecido profesionalmente, sino que ahora le preocupa ver cómo las cosas están “cambiando” negativamente y confía en que todo puede hacerse por un camino “respetuoso”.

“Somos seres humanos y estamos divididos en torno a casi todo lo que existe. Pero algo que siempre me ha inspirado de este país al que amo y respeto profundamente es el hecho de que siempre ha habido un diálogo respetuoso, y después de cada debate, la gente se daba la mano. Me asusta ver que eso esté cambiando”, dijo Gloria.

