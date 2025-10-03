Kristi Noem confirma que habrá despliegue del ICE cuando Bad Bunny se presente en el Super Bowl

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, confirmó este viernes que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estarán a las afueras del Levi’s Stadium, en la ciudad de Santa Clara (California), cuando Bad Bunny protagonice el show de medio tiempo del Super Bowl.

La funcionaria advirtió que aquellas personas que no tengan un estatus legal en los Estados Unidos corren el riesgo de ser detenidos por las autoridades en el evento que se celebrará el 8 de febrero del 2026.

“Estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley”, dijo Noem en entrevista con The Benny Show.

BREAKING: DHS Secretary Kristi Noem CONFIRMS that ICE will be at the Super Bowl and enforcing at the Bad Bunny Halftime Show.



“We’ll be all over that place. We are going to enforce the law. You shouldn’t be coming to the Super Bowl unless you are a law abiding American citizen.”… pic.twitter.com/r4GbYd4CZZ — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 3, 2025

En la conversación también le preguntaron si tenía un mensaje para la NFL y la secretaria de Seguridad Nacional contestó: “La NFL es una porquería y ganaremos. Son tan débiles. Defenderemos a Estados Unidos. No podrán dormir por las noches. Ya lo arreglaremos”.

Rechazan que Bad Bunny esté en show de medio tiempo del Super Bowl

Hace poco, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, habló en The Benny Show de la presencia del ICE el día del espectáculo: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”.

Además de esto, criticaba la elección del ‘Conejo Malo’ para dar el show: “Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”.

Bad Bunny no incluyó a Estados Unidos en su gira del álbum ‘Debí tirar más fotos’ por temor a detenciones de sus seguidores en el país, según declaró a la revista iD.

“Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí (a Puerto Rico), o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de que la jo**da ICE podía estar afuera (de mi concierto). Ese es un tema del que hablamos y que nos preocupaba mucho”.

Por esa razón sorprendió a muchos que haya decidido presentarse en el espectáculo de medio tiempo, algo que podría cambiar si se mantienen las advertencias por parte de las autoridades.

