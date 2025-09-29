Bad Bunny sobre su show del Super Bowl LX: “Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”

El cantante Bad Bunny será la figura central del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El anuncio marca un nuevo hito en la carrera del artista, considerado uno de los exponentes más influyentes de la música latina en la última década.

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, expresó el puertorriqueño en un comunicado difundido tras la confirmación de su participación.

Esta será la primera ocasión en que el llamado ‘Conejo malo’ lidere el espectáculo, aunque no la primera vez que suba al escenario del evento deportivo más visto en Estados Unidos. En 2020 acompañó a Shakira en la interpretación de ‘I Like It’, en el show que la colombiana compartió con Jennifer López.

La confirmación llega en un contexto particular para el artista, quien había dejado fuera a Estados Unidos de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ debido a la coyuntura política y social del país.

“Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió antes de que se hiciera oficial su presentación en el Super Bowl.

El anuncio también coincide con el cierre de su exitosa residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en Puerto Rico, donde ofreció 31 presentaciones en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Sin duda alguna, la presencia de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl refuerza la relevancia global de la música latina y el impacto cultural que ha alcanzado el artista en la industria.

Se espera que durante el espectáculo, producido por la NFL y Roc Nation, Bad Bunny combine sus mayores éxitos con una puesta en escena de gran escala, siguiendo la tradición del evento.

