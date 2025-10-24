Hakeem Jeffries respalda a Zohran Mamdani para la Alcaldía de Nueva York

Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunciará este viernes su respaldo al legislador estatal Zohran Mamdani, candidato socialista democrático a la Alcaldía de Nueva York, según reveló Politico, que citó a dos personas con conocimiento directo de la decisión.

El medio explicó que la aprobación llega tras meses de presión política y justo antes del inicio de la votación anticipada, que comienza este sábado. De acuerdo con una de las fuentes consultadas por Politico, el anuncio se realizará mediante un comunicado y no en un evento público, como parte de una estrategia para mantener bajo perfil el momento.

La publicación señaló que Jeffries se sumará así a la gobernadora Kathy Hochul y a otros demócratas influyentes del estado que han expresado su apoyo a Mamdani, después de que muchos líderes del partido evitaran alinearse con él tras su victoria en las primarias demócratas de junio.

De acuerdo con Politico, la decisión del congresista de Brooklyn podría profundizar las divisiones dentro del Partido Demócrata, que atraviesa tensiones internas entre sus alas progresista y moderada.

El respaldo de Jeffries deja al líder de la mayoría en el Senado federal Chuck Schumer como la única figura de alto rango en Nueva York que aún no se ha pronunciado sobre Mamdani.

En semanas recientes, Jeffries había evitado confirmar su posición. “Estén atentos”, dijo a los periodistas en Washington, cuando lo cuestionaron sobre el tema, recordó Politico.

El líder demócrata insistía en que su prioridad seguía siendo recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes en 2026, mientras algunos legisladores moderados expresaban preocupación por la influencia de Mamdani en los distritos competitivos.

Politico también reseñó que Jeffries y Mamdani sostuvieron dos reuniones privadas en Brooklyn, con la mediación del activista de derechos civiles Al Sharpton, y que el congresista recibió presiones del ala progresista del partido para formalizar su apoyo.

En declaraciones anteriores, Jeffries había reconocido la preocupación que generaba la negativa del joven legislador a condenar la frase “globalizar la intifada”, aunque valoró su agenda en temas de asequibilidad y vivienda.

“Tenemos que determinar cómo convertir las propuestas en planes concretos para que tenga éxito si se convierte en el próximo alcalde, porque necesitamos que la ciudad tenga éxito”, dijo el demócrata a CNN, citado por Politico.

El medio recordó además que Hakeem Jeffries elogió recientemente a Zohran Mamdani por haber pedido a la comisionada de policía Jessica Tisch que permanezca al frente del Departamento de Policía de Nueva York, gesto que interpretó como una señal de pragmatismo.

La gobernadora Hochul, el presidente de la Asamblea estatal Carl Heastie y la líder de la mayoría del Senado estatal Andrea Stewart-Cousins también se han alineado con Mamdani. Otros congresistas demócratas de Nueva York, como Jerry Nadler, Adriano Espaillat e Yvette Clarke, se unieron al respaldo tras haber apoyado previamente a otros contendientes.

En contraste, el presidente del Partido Demócrata estatal Jay Jacobs anunció que no apoyará a Zohran Mamdani, lo que marca una ruptura con Hochul, según Politico. Los congresistas Ritchie Torres y Dan Goldman, ambos defensores de Israel, tampoco ofrecieron su respaldo al candidato progresista.

